"Сити" мог купить Модрича за 10 миллионов фунтов

Почетный президент "Манчестер Сити" Бернард Халфорд рассказал, что 10 лет назад "горожане" могли приобрести полузащитника Луку Модрича за 10 миллионов фунтов.

Современная история "горожан" берет отсчет с момента, когда шейх Мансур приобрел клуб у Таксина Шинаватры и в заключительный день летнего трансферного окна 2008 года подписал нападающего Робиньо за 33 млн. фунтов.



Другие считают, что становление "Сити" как топ-клуба началось с перехода защитника Венсана Компани несколькими неделями ранее. Вместе с бельгийцем, впоследствии ставшим капитаном команды, в Манчестер мог перебраться и Модрич, чей трансфер сорвался из-за финансовых проблем Шинаватры.



"Когда Шинаватра был здесь, мы могли подписать Модрича. Шинаватра был в восторге по поводу него и говорил мне, что мы сделаем большое приобретение, получим одного из лучших игроков в мире".



"Чорлука тоже зазывал Модрича к нам, но когда потребовалось заплатить деньги, средства Шинаватры заморозили в Таиланде. В первые день сезона Шинаватра подошел ко мне и сказал, что покидает клуб, поэтому мы не смогли заполучить Модрича".



"Он стоил бы нам около 10 миллионов фунтов — а теперь он претендует на "Золотой мяч", — цитирует Халфорда Daily Mail.



Добавим, что та ситуация оказалась на руку "Тоттенхэму", который сперва приобрел Модрича у загребского "Динамо", а затем и переманил Чорлуку из "Сити".