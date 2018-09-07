Антони Мартиаль свернул переговоры о новом контракте с "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль приостановил переговоры о новом контракте до тех пор, пока не прояснится будущее главного тренера Жозе Моуриньо.

Напомним, Мартиаль сильно поссорился с Моуриньо минувшим летом, когда отлучился с американского турне "красных дьяволов" на роды своей подруги и впоследствии был оштрафован на 180 тысяч фунтов.



В прошлом месяце некоторые английские издания сообщили, что Антони близок к новой сделке, решив связать свое будущее с "Юнайтед" по одной простой причине: якобы 22-летний француз уверен, что переживет Моуриньо в клубе.



Однако The Sun располагает информацией, что руководство клуба с "Олд Траффорд" инициировало переговоры с экс-игроком "Монако" о продлении сотрудничества еще в мае и до сих пор не преуспело в этом начинании.



Более того, в четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Мартиаль сыграл лишь 60 минут, и это окончательно убедило Антони в том, что его перспективы в "Юнайтед" зависят от того, останется или уйдет Моуриньо.



Несмотря на уверенную победу над "Бернли" в минувший уикенд (0:2), Моуриньо продолжает находится под громадным давлением и называться одним из фаворитов на увольнение в этом сезоне.



До тех пор, пока Моуриньо тренирует "дьяволов", Мартиаль не собирается подписывать новый контракт. Это обстоятельство может стать одним из факторов, которые боссы "Юнайтед" будут учитывать при определении судьбы Жозе в случае, если ситуация с результатами станет критической.



Добавим, что действующее соглашение Антони, в свое время стоившего клубу 57.6 млн. фунтов, истекает уже следующим летом, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев.