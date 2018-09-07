Триппьер: "Я раз 100 пересматривал свой гол хорватам"
Крайний защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Киран Триппер признался, что затер до дыр пленку с записью своего гола со штрафного в ворота хорватов на Чемпионате Мира в России.
27-летний Триппьер стал одним из открытий минувшего мундиаля. Киран не только отлично справлялся со своими прямыми обязанностями, но и проявил себя как великолепный исполнитель стандартных положений.
Особенно Триппьер запомнился своим блестящим штрафным ударом в полуфинальном матче против Хорватии. Впоследствии Киран не раз смаковал этот эпизод.
"Не буду вам лгать, я посмотрел этот гол раз 100. Конечно, это был приятный момент. Мне до сих пор больно, что мы не прошли дальше, но я много раз пересматривал свой гол".
"Я пересматривал и пару других матчей, не только против Хорватии. Конечно, мы были расстроены вылетом в полуфинале, но мы остались горды собой и тем, как далеко зашли", — цитирует Триппьера Daily Mail.
07.09.2018 00:05
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Последние комментарии:
здесь тоже без участия судьишки не обошлось_голова уолкера+нога хорвата встретились на высоте 170-180см._в ответном голе хорватов-это нормально??
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