Триппьер: "Я раз 100 пересматривал свой гол хорватам"

Киран Триппьер Крайний защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Киран Триппер признался, что затер до дыр пленку с записью своего гола со штрафного в ворота хорватов на Чемпионате Мира в России.

27-летний Триппьер стал одним из открытий минувшего мундиаля. Киран не только отлично справлялся со своими прямыми обязанностями, но и проявил себя как великолепный исполнитель стандартных положений.

Особенно Триппьер запомнился своим блестящим штрафным ударом в полуфинальном матче против Хорватии. Впоследствии Киран не раз смаковал этот эпизод.

"Не буду вам лгать, я посмотрел этот гол раз 100. Конечно, это был приятный момент. Мне до сих пор больно, что мы не прошли дальше, но я много раз пересматривал свой гол".

"Я пересматривал и пару других матчей, не только против Хорватии. Конечно, мы были расстроены вылетом в полуфинале, но мы остались горды собой и тем, как далеко зашли", — цитирует Триппьера Daily Mail.



Метки видео, сборная Англии, Тоттенхэм, Триппьер, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2018 00:05

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  1. normalyok 07.09.2018 00:32 # normalyok
    здесь тоже без участия судьишки не обошлось_голова уолкера+нога хорвата встретились на высоте 170-180см._в ответном голе хорватов-это нормально??

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