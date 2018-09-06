Монреаль опроверг слухи о ссоре Озила с Эмери

Защитник "Арсенала" Начо Монреаль опроверг слухи о конфликте между плеймейкером Месутом Озилом и главным тренером Унаи Эмери.

В прошлом месяце Озил внезапно пропустил победный для "канониров" матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" (3:1). Официальной причиной отсутствия Месута называлась болезнь, хотя таблоиды были уверены, что немец поссорился с Эмери на тренировке.



В преддверии матча за сборную Испании против англичан Монреаль высказал свое мнение на этот счет. Начо считает информацию насчет своего одноклубника сфабрикованной и вообще не понимает, почему люди требуют от Озила измениться.



"Люди слегка несправедливы по отношению к нему. Он очень известный игрок, и, конечно, люди обожают говорить о нем. В последнее время они говорят только плохое. Что касается пропущенного им матча, то он был болен и именно поэтому не сыграл".



"Люди начали выдумывать, что у него проблемы с тренером. Но это не так. Он простыл, вот и все. В этом причина, почему он не сыграл".



"Люди должны понять, что каждый игрок уникален. Месут такой, каким он был на протяжении 10 предыдущих лет. Поэтому нельзя ожидать, что он внезапно начнет драться и говорить с рефери, потому что он никогда этого не делал. Он не изменится".



"Важно, что он играет на высочайшем уровне. Он много ассистирует, много забивает и в целом помогает команде. Он знает свое дело. Он не знает, как хватать соперника за горло", — цитирует Монреля Sky Sports.