"Тоттенхэму" разрешили перенести матч Кубка Лиги с "Уотфордом" в Милтон-Кинс

Футбольная Лига удовлетворила просьбу "Тоттенхэма" о переносе домашнего для "шпор" матча 3-го раунда Кубка Лиги против "Уотфорда" на "Стэдиум МК".

Как известно, задержка со строительством своего нового 62-тысячного стадиона создала для "Тоттенхэма" уже множество проблем. "Шпоры" вынуждены пачками переносить свои домашние матчи на "Уэмбли".



Сделать то же самое с кубковым матчем против "Уотфорда" оказалось невозможно, поскольку 22 сентября "Уэмбли" принимает боксерский бой между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным.



Таким образом, "Тоттенхэм" был вынужден попросить Футбольную Лигу о переносе матча на нейтральную арену, в качестве которой был избран "Стэдиум МК", где обычно играет "МК Донс" из Лиги Два.



Эта просьба была удовлетворена, сообщает BBC. Таким образом, 25 сентября "шпоры" и "шершни" сойдутся в Милтон-Кинсе, куда фанатам "Уотфорда" добираться даже ближе, чем их оппонентам.