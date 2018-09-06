"Тоттенхэму" разрешили перенести матч Кубка Лиги с "Уотфордом" в Милтон-Кинс
Футбольная Лига удовлетворила просьбу "Тоттенхэма" о переносе домашнего для "шпор" матча 3-го раунда Кубка Лиги против "Уотфорда" на "Стэдиум МК".
Как известно, задержка со строительством своего нового 62-тысячного стадиона создала для "Тоттенхэма" уже множество проблем. "Шпоры" вынуждены пачками переносить свои домашние матчи на "Уэмбли".
Сделать то же самое с кубковым матчем против "Уотфорда" оказалось невозможно, поскольку 22 сентября "Уэмбли" принимает боксерский бой между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным.
Таким образом, "Тоттенхэм" был вынужден попросить Футбольную Лигу о переносе матча на нейтральную арену, в качестве которой был избран "Стэдиум МК", где обычно играет "МК Донс" из Лиги Два.
Эта просьба была удовлетворена, сообщает BBC. Таким образом, 25 сентября "шпоры" и "шершни" сойдутся в Милтон-Кинсе, куда фанатам "Уотфорда" добираться даже ближе, чем их оппонентам.
06.09.2018 21:00
Просмотров: 279
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: