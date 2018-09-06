"Ливерпуль" и "Челси" не захотели потратиться на Педриньо
"Ливерпуль" и "Челси" отвергли возможность приобрести восходящую звезду "Коринтианса" Педриньо за 45 миллионов фунтов минувшим летом.
20-летний Педриньо считается одной из главных надежд бразильского футбола. Интересы юного игрока, которому прочат звездное будущее, представляет влиятельный агент Киа Джурабчан.
Как сообщает UOL Esporte, Джурабчан пытался перевезти своего клиента в Европу еще минувшим летом. Киа связывался с такими клубами, как "Ливерпуль", "Челси", ПСЖ и "Аякс", но никто из них не решился выплатить запрошенную сумму.
По информации издания, это был уже второй отказ "Ливерпуля" насчет клиента Джурабчана, однако вероятность того, что в будущем Педриньо присоединится к своим соотечественникам Алиссону, Фабиньо и Роберто Фирмино на "Энфилде", сохраняется.
Ожидается, что в январе Джурабчан предпримет новую попытку пристроить бразильца, способного сыграть как 10-го номера, так и вингера.
06.09.2018 20:00
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Последние комментарии:
20 игр, 1 гол, 1 голевая передача, 45 миллионов фунтов. Они ебонулись там?
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Он сразу понял что местная фапловская фауна его съест из за фамилии
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ну это парень из арсинала
тут сразу понятно по фамилии
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Пердиньо
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ихихихихих
Местные пенсы со скаузерами наверное молятся, чтобы он в их клуб не перешёл
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Эта педринья для обосцанного цыгана мауринья
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Главное что бы в Россию с такой фамилией не ехал :)
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