"Ливерпуль" и "Челси" не захотели потратиться на Педриньо

"Ливерпуль" и "Челси" отвергли возможность приобрести восходящую звезду "Коринтианса" Педриньо за 45 миллионов фунтов минувшим летом.

20-летний Педриньо считается одной из главных надежд бразильского футбола. Интересы юного игрока, которому прочат звездное будущее, представляет влиятельный агент Киа Джурабчан.



Как сообщает UOL Esporte, Джурабчан пытался перевезти своего клиента в Европу еще минувшим летом. Киа связывался с такими клубами, как "Ливерпуль", "Челси", ПСЖ и "Аякс", но никто из них не решился выплатить запрошенную сумму.



По информации издания, это был уже второй отказ "Ливерпуля" насчет клиента Джурабчана, однако вероятность того, что в будущем Педриньо присоединится к своим соотечественникам Алиссону, Фабиньо и Роберто Фирмино на "Энфилде", сохраняется.



Ожидается, что в январе Джурабчан предпримет новую попытку пристроить бразильца, способного сыграть как 10-го номера, так и вингера.