"Ливерпуль" и "Челси" не захотели потратиться на Педриньо

Педриньо "Ливерпуль" и "Челси" отвергли возможность приобрести восходящую звезду "Коринтианса" Педриньо за 45 миллионов фунтов минувшим летом.

20-летний Педриньо считается одной из главных надежд бразильского футбола. Интересы юного игрока, которому прочат звездное будущее, представляет влиятельный агент Киа Джурабчан.

Как сообщает UOL Esporte, Джурабчан пытался перевезти своего клиента в Европу еще минувшим летом. Киа связывался с такими клубами, как "Ливерпуль", "Челси", ПСЖ и "Аякс", но никто из них не решился выплатить запрошенную сумму.

По информации издания, это был уже второй отказ "Ливерпуля" насчет клиента Джурабчана, однако вероятность того, что в будущем Педриньо присоединится к своим соотечественникам Алиссону, Фабиньо и Роберто Фирмино на "Энфилде", сохраняется.

Ожидается, что в январе Джурабчан предпримет новую попытку пристроить бразильца, способного сыграть как 10-го номера, так и вингера.



Метки Коринтианс, Ливерпуль, Педриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2018 20:00

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  1. ccchelsea 06.09.2018 20:27 # ccchelsea
    20 игр, 1 гол, 1 голевая передача, 45 миллионов фунтов. Они ебонулись там?

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  2. bes-ter 06.09.2018 20:17 # bes-ter
    Он сразу понял что местная фапловская фауна его съест из за фамилии

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  3. blackdreamer 06.09.2018 20:09 # blackdreamer
    ну это парень из арсинала
    тут сразу понятно по фамилии

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  4. ganinilyha 06.09.2018 20:07 # ganinilyha
    Пердиньо

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  5. rentv 06.09.2018 20:06 # rentv
    ихихихихих

    Местные пенсы со скаузерами наверное молятся, чтобы он в их клуб не перешёл

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  6. frisby 06.09.2018 20:06 # frisby
    Эта педринья для обосцанного цыгана мауринья

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  7. suddenly 06.09.2018 20:01 # suddenly
    Главное что бы в Россию с такой фамилией не ехал :)

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