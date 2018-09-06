Агент Жоржиньо объяснил, почему его клиент не перешел в "Сити"

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо заявил, что "Манчестер Сити" сам виноват в сорвавшемся трансфере игрока.

Как известно, Жоржиньо был целью номер один чемпионов Премьер-Лиги минувшим летом для укрепления центра поля, однако в последний момент игрок сборной Италии передумал и отправился вслед за тренером Маурицио Сарри в "Челси".



Агент Жоао Сантос считает, что "горожане" могут винить только себя, поскольку их переговоры с "Наполи" о размере компенсации за Жоржиньо слишком затянулись.



"С Жоржиньо все было согласовано. У нас была договоренность, но договоренность между клубами отсутствовала. Все стороны договорились, кроме одной".



"Затем "Челси" поинтересовался насчет ситуации, а после назначения Сарри Жоржиньо отправился в Лондон".



"Ему действительно нравится в "Челси", команда в ударе и выиграла четыре матча из четырех. Это отличный старт. Переход в "Челси" — это уникальная возможность. Карьера игрока очень скоротечна, и теперь мы надеемся на лучшее", — сообщил Сантос радиостанции Kiss Kiss.