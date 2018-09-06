Агент Жоржиньо объяснил, почему его клиент не перешел в "Сити"
Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо заявил, что "Манчестер Сити" сам виноват в сорвавшемся трансфере игрока.
Как известно, Жоржиньо был целью номер один чемпионов Премьер-Лиги минувшим летом для укрепления центра поля, однако в последний момент игрок сборной Италии передумал и отправился вслед за тренером Маурицио Сарри в "Челси".
Агент Жоао Сантос считает, что "горожане" могут винить только себя, поскольку их переговоры с "Наполи" о размере компенсации за Жоржиньо слишком затянулись.
"С Жоржиньо все было согласовано. У нас была договоренность, но договоренность между клубами отсутствовала. Все стороны договорились, кроме одной".
"Затем "Челси" поинтересовался насчет ситуации, а после назначения Сарри Жоржиньо отправился в Лондон".
"Ему действительно нравится в "Челси", команда в ударе и выиграла четыре матча из четырех. Это отличный старт. Переход в "Челси" — это уникальная возможность. Карьера игрока очень скоротечна, и теперь мы надеемся на лучшее", — сообщил Сантос радиостанции Kiss Kiss.
06.09.2018 19:00
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обосцал шейхов
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ну ситям нужен опорник разрушитель, с атакой у них и так порядок, а жорж в этом не очень. А вот синим ко двору пришелся как раз
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выбирал между 2х мешков
решил выбрать середняк чёлчей
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