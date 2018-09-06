"Юнайтед" не заинтересован в Джоне Терри

Терри и Моуриньо Вопреки появившимся в прессе слухам, "Манчестер Юнайтед" не заинтересован в бывшем капитане "Челси" и "Астон Виллы" Джоне Терри.

Как известно, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо все летнее окно искал новичка в центр обороны, но исполнительный директор клуба Эд Вудворд не захотел потратиться на кого-либо из списка португальца.

В начале недели появились слухи, что Моуриньо может обратиться к Терри, с которым он прекрасно знаком по совместной работе в "Челси". Благо Джон находится в статусе свободного агента после расставания с "Астон Виллой" в конце прошлого сезона.

Однако издание Manchester Evening News утверждает, что "Юнайтед" не заинтересован в 37-летнем защитнике. Сам Джон тоже не представляет себя в другом клубе Премьер-Лиге, ведь в таком случае ему пришлось бы впервые в карьере сыграть против "Челси".



Метки Манчестер Юнайтед, Терри

Автор foxmcfc   

Дата 06.09.2018 18:00

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  1. suddenly 06.09.2018 18:27 # suddenly
    >>Сам Джон тоже не представляет себя в другом клубе Премьер-Лиге, ведь в таком случае ему пришлось бы впервые в карьере сыграть против "Челси".

    При этом готов был остаться в Астон Вилле, если бы она вышла в Премьер Лигу и ему бы пришлось играть против Челси.

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  2. lemurz-pro 06.09.2018 18:27 # lemurz-pro
    Терри, это тот, кто поебывал жен одноклубников?
    А джерард, это тот, кто поебывал друзей одноклубников?

    Las preguntas

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