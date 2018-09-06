"Юнайтед" не заинтересован в Джоне Терри
Вопреки появившимся в прессе слухам, "Манчестер Юнайтед" не заинтересован в бывшем капитане "Челси" и "Астон Виллы" Джоне Терри.
Как известно, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо все летнее окно искал новичка в центр обороны, но исполнительный директор клуба Эд Вудворд не захотел потратиться на кого-либо из списка португальца.
В начале недели появились слухи, что Моуриньо может обратиться к Терри, с которым он прекрасно знаком по совместной работе в "Челси". Благо Джон находится в статусе свободного агента после расставания с "Астон Виллой" в конце прошлого сезона.
Однако издание Manchester Evening News утверждает, что "Юнайтед" не заинтересован в 37-летнем защитнике. Сам Джон тоже не представляет себя в другом клубе Премьер-Лиге, ведь в таком случае ему пришлось бы впервые в карьере сыграть против "Челси".
06.09.2018 18:00
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>>Сам Джон тоже не представляет себя в другом клубе Премьер-Лиге, ведь в таком случае ему пришлось бы впервые в карьере сыграть против "Челси".
При этом готов был остаться в Астон Вилле, если бы она вышла в Премьер Лигу и ему бы пришлось играть против Челси.
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Терри, это тот, кто поебывал жен одноклубников?
А джерард, это тот, кто поебывал друзей одноклубников?
Las preguntas
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