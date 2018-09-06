Погба не уверен в своем будущем

Поль Погба Полузащитник Поль Погба признался, что не уверен в своем долгосрочном будущем в "Манчестер Юнайтед".

Лишь сегодня утром Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что Погба уладил свои разногласия с наставником "красных дьяволов" Жозе Моуриньо и не будет агитировать за смену клубу в январе.

Издание даже сравнило это ситуацию с ситуацией Криштиану Роналду, который после разговора с сэром Алексом Фергюсоном согласился посвятить "Юнайтед" еще один сезон, прежде чем в 2009 году отправился в "Реал".

По словам 25-летнего француза, за которым в минувшее трансферное окно охотилась "Барселона", прямо сейчас он видит себя в "Юнайтед", но делать какие-либо прогнозы на будущее не может.

"Летом было много всяких разговоров, но это обычное дело, и у меня есть контракт в Манчестере. В данный момент мое будущее связано с Манчестером, я по-прежнему имею контракт, я играю там, но кто знает, что произойдет через несколько месяцев", — сообщил Погба Sky Sports Germany.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1136

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  1. largo-winch 06.09.2018 17:53 # largo-winch
    для нас Бёрнли будет слишком крутым игроком.

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  2. vyrentz 06.09.2018 17:21 # vyrentz
    Желаю ему никогда не покинуть Олд Траффорд, пускай играет там до 40.
    :D

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  3. beatboy 06.09.2018 17:20 # beatboy
    Свежая струя мочи в харю каждому фанату муму

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  4. mrjingles 06.09.2018 17:16 # mrjingles
    Опять покпу теребят

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  5. gio 06.09.2018 17:08 # gio
    Кому он нужнен то , он тупо выбивает себе ЗП как у чилийца, обиженку строит но плять за что ему платить? даже то что получает он нигде больше столько ему не дадут

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  6. manutd-20champ 06.09.2018 17:04 # manutd-20champ
    скатертью дорога, хоть сейчас.

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  7. selfish 06.09.2018 17:03 # selfish
    Никому эта переоценка не нужна
    А продавать его меньше, чем за 100 ляо не будут

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  8. mancunia-planet 06.09.2018 17:03 # mancunia-planet
    Сучара, сыбись

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