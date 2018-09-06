Погба не уверен в своем будущем
Полузащитник Поль Погба признался, что не уверен в своем долгосрочном будущем в "Манчестер Юнайтед".
Лишь сегодня утром Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что Погба уладил свои разногласия с наставником "красных дьяволов" Жозе Моуриньо и не будет агитировать за смену клубу в январе.
Издание даже сравнило это ситуацию с ситуацией Криштиану Роналду, который после разговора с сэром Алексом Фергюсоном согласился посвятить "Юнайтед" еще один сезон, прежде чем в 2009 году отправился в "Реал".
По словам 25-летнего француза, за которым в минувшее трансферное окно охотилась "Барселона", прямо сейчас он видит себя в "Юнайтед", но делать какие-либо прогнозы на будущее не может.
"Летом было много всяких разговоров, но это обычное дело, и у меня есть контракт в Манчестере. В данный момент мое будущее связано с Манчестером, я по-прежнему имею контракт, я играю там, но кто знает, что произойдет через несколько месяцев", — сообщил Погба Sky Sports Germany.
06.09.2018 17:00
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для нас Бёрнли будет слишком крутым игроком.
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Желаю ему никогда не покинуть Олд Траффорд, пускай играет там до 40.
:D
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Свежая струя мочи в харю каждому фанату муму
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Опять покпу теребят
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Кому он нужнен то , он тупо выбивает себе ЗП как у чилийца, обиженку строит но плять за что ему платить? даже то что получает он нигде больше столько ему не дадут
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скатертью дорога, хоть сейчас.
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Никому эта переоценка не нужна
А продавать его меньше, чем за 100 ляо не будут
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Сучара, сыбись
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