Погба не уверен в своем будущем

Полузащитник Поль Погба признался, что не уверен в своем долгосрочном будущем в "Манчестер Юнайтед".

Лишь сегодня утром Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что Погба уладил свои разногласия с наставником "красных дьяволов" Жозе Моуриньо и не будет агитировать за смену клубу в январе.



Издание даже сравнило это ситуацию с ситуацией Криштиану Роналду, который после разговора с сэром Алексом Фергюсоном согласился посвятить "Юнайтед" еще один сезон, прежде чем в 2009 году отправился в "Реал".



По словам 25-летнего француза, за которым в минувшее трансферное окно охотилась "Барселона", прямо сейчас он видит себя в "Юнайтед", но делать какие-либо прогнозы на будущее не может.



"Летом было много всяких разговоров, но это обычное дело, и у меня есть контракт в Манчестере. В данный момент мое будущее связано с Манчестером, я по-прежнему имею контракт, я играю там, но кто знает, что произойдет через несколько месяцев", — сообщил Погба Sky Sports Germany.