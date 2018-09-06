Рибалта хотел пригласить Джана в "Юнайтед"

Бывший скаут "Манчестер Юнайтед" Хавьер Рибалта рассказал, что хотел пригласить на "Олд Траффорд" экс-полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана.

Пребывание самого Рибалты в "Юнайтед" ограничилось лишь одним сезоном. Перебравшись к "красным дьяволам" из "Ювентуса" в прошлом году, этим летом Хавьер ушел на должность спортивного директора в "Зенит".



В течение того короткого времени, что Рибалта провел в Манчестере, он пытался осуществить такой трансфер, которого английский футбол не знает более полувека — последним игроком, перебравшимся напрямую из "Юнайтед" в "Ливерпуль" или обратно, был Фил Чизналл в 1964 году.



Однако Рибалте так и не удалось убедить главного тренера "дьяволов" Жозе Моуриньо в таланте Джана, а потому Эмре продолжил свою карьеру в "Ювентусе". То же самое случилось с другим игроком сборной Германии в лице Лона Горецки, который на правах свободного агента перешел из "Шальке-04" в "Баварию".



"Что касается моего времени в Манчестере, то я провел там только год, но я хотел подписать Эмре Дана и Леона Горецку свободными агентами", — рассказал Рибалта Tuttosport.