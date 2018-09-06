Зидан рассказал, как "Тоттенхэм" помог "Реалу" выиграть Лигу Чемпионов

Зидан и Почеттино Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что унизительное поражение от "Тоттенхэма" помогло "Реалу" выиграть Лигу Чемпионов.

На групповом этапе "шпоры" одержали весомую победу над будущими триумфаторами турнира, обыграв "Реал" на 3:1. Зидан уверен: то поражение позволило "сливочным" вовремя извлечь урок и помогло не допустить таких ошибок в плей-офф.

"У "Тоттенхэма" молодая, сбалансированная и очень преданная делу команда. Нам не удалось показать против них свой футбол. Когда мы проигрывали, нам пришлось еще труднее".

"Впрочем, тот ужасный матч на "Уэмбли" помог нам, мы стали сильнее. Команда извлекла из этого урок и уже не допускала таких грубых ошибок", - сообщил Зидан официальному сайту УЕФА.




Метки Зидан, Реал, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 06.09.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. anuar-arsenal 06.09.2018 15:13 # anuar-arsenal
    Админ забанте его пожалуста за нарушения правил коментирования

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  2. papka-legend 06.09.2018 15:11 # papka-legend
    в итоге петушки слились с турнира, а вы обоссали тех, кто их слил.
    Красава лысый пидор.

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  3. blackdreamer 06.09.2018 15:01 # blackdreamer
    лысый пиздабол
    тебе помог купленый уебок судья который не удалил этого пидараса каратиста
    и инстаграм шлюха которой не место в воротах

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