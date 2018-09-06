Зидан рассказал, как "Тоттенхэм" помог "Реалу" выиграть Лигу Чемпионов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что унизительное поражение от "Тоттенхэма" помогло "Реалу" выиграть Лигу Чемпионов.

На групповом этапе "шпоры" одержали весомую победу над будущими триумфаторами турнира, обыграв "Реал" на 3:1. Зидан уверен: то поражение позволило "сливочным" вовремя извлечь урок и помогло не допустить таких ошибок в плей-офф.



"У "Тоттенхэма" молодая, сбалансированная и очень преданная делу команда. Нам не удалось показать против них свой футбол. Когда мы проигрывали, нам пришлось еще труднее".



"Впрочем, тот ужасный матч на "Уэмбли" помог нам, мы стали сильнее. Команда извлекла из этого урок и уже не допускала таких грубых ошибок", - сообщил Зидан официальному сайту УЕФА.