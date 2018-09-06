"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Де Йонга

"Тоттенхэм" заинтересовался защитником "Аяксом" Френки Де Йонгом и может сделать предложение по голландцу уже в январе.

Минувшим летом "шпоры" значительно сэкономили, не купив ни одного игрока на трансферном рынке. Зимой клуб может наконец потратиться: главный тренер Маурисио Почеттино является огромным фанатом Де Йонга, утверждает Mundo Deportivo.



Лондонский клуб не смущает стоимость 21-летнего игрока, которая оценивается в 40 миллионов фунтов. Вдобавок, "Тоттенхэм" готов к конкуренции с такими гигантами, как "Барселона" и ПСЖ.



Тем не менее, каталонский клуб остается фаворитом в борьбе за Де Йонга. Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль уже наладил контакт с Френки, а сам игрок предпочитает перейти на "Камп Ноу".