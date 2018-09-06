"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Де Йонга
"Тоттенхэм" заинтересовался защитником "Аяксом" Френки Де Йонгом и может сделать предложение по голландцу уже в январе.
Минувшим летом "шпоры" значительно сэкономили, не купив ни одного игрока на трансферном рынке. Зимой клуб может наконец потратиться: главный тренер Маурисио Почеттино является огромным фанатом Де Йонга, утверждает Mundo Deportivo.
Лондонский клуб не смущает стоимость 21-летнего игрока, которая оценивается в 40 миллионов фунтов. Вдобавок, "Тоттенхэм" готов к конкуренции с такими гигантами, как "Барселона" и ПСЖ.
Тем не менее, каталонский клуб остается фаворитом в борьбе за Де Йонга. Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль уже наладил контакт с Френки, а сам игрок предпочитает перейти на "Камп Ноу".
06.09.2018 14:00
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Что за mundo deportivo? Откуда им знать в ком заинтересован Почеттино? И вообщето и мы и барса следили за деЛигтом, а не де йонгом.
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