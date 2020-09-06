Феллайни возвращается в "Юнайтед" на лечение

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни досрочно покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы спины.

Как сообщает Manchester Evening News, 30-летний полузащитник пропустит матчи Лиги Наций с Исландией и Шотландией. Более того, Маруан уже возвращается на лечение в клуб.



Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес решил не рисковать здоровьем Феллайни, который только-только вернулся в строй после травмы и сыграл выдающийся матч против "Бернли" в минувшее воскресенье.



Издание уточняет, что повреждение не слишком серьезно. Высока вероятность, что Феллайни восстановится уже к матчу следующего тура Премьер-Лиги с "Уотфордом".