Мората обвинил Конте в своих неудачах
Нападающий "Челси" Альваро Мората уверен, что стиль Антонио Конте лишь добавил ему проблем в дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж".
На этой неделе Мората привел сразу несколько причин, почему его первый сезон в Премьер-Лиге завершился катастрофой. Среди прочих Альваро выделил тренерский стиль Конте.
"Для меня это одна из причин, это точно. Его стиль просто не соответствовал моим лучшим качествам. В том числе из-за этого у меня было столько проблем".
"В сегодняшнем мире критика в адрес игроков совершенно нормальна. "Челси" вложил в меня много денег, но не получил существенной отдачи. Я им задолжал и теперь хочу отдать все свои силы", - сообщил Мората в интервью Cadena CER.
06.09.2018 12:00
Просмотров: 1356
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Почему то стиль Конте не мешал Д.Косте забивать. Легче всего обвинить кого то в своих неудачах.
(ответить)
Это новое поколение "нытиков футболистов". Различные Гризманы и тд, так же будут себя вести, попади они в похожую ситуацию.
(ответить)
ну посмотрим как он проявить себя в этом сезоне без конте. В прошлом сезоне ныл, что играл через боль, а щас уже обвиняет конте. Такой же ублюдок, как местные пенсы
(ответить)
Странно, что стиль Конте совсем не мешал Морате в Юве
(ответить)
Сейчас бы обвинять других в собственных неудачах
(ответить)
Оно еще смеет пасть открывать?
(ответить)
Конте привел Челси к чемпионству. А ты всего лишь бездарь, обвиняющий других в своей бесталанности. Пипец какой то.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий