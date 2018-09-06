Мората обвинил Конте в своих неудачах

Нападающий "Челси" Альваро Мората уверен, что стиль Антонио Конте лишь добавил ему проблем в дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж".

На этой неделе Мората привел сразу несколько причин, почему его первый сезон в Премьер-Лиге завершился катастрофой. Среди прочих Альваро выделил тренерский стиль Конте.



"Для меня это одна из причин, это точно. Его стиль просто не соответствовал моим лучшим качествам. В том числе из-за этого у меня было столько проблем".



"В сегодняшнем мире критика в адрес игроков совершенно нормальна. "Челси" вложил в меня много денег, но не получил существенной отдачи. Я им задолжал и теперь хочу отдать все свои силы", - сообщил Мората в интервью Cadena CER.