Мората обвинил Конте в своих неудачах

Конте и Мората Нападающий "Челси" Альваро Мората уверен, что стиль Антонио Конте лишь добавил ему проблем в дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж".

На этой неделе Мората привел сразу несколько причин, почему его первый сезон в Премьер-Лиге завершился катастрофой. Среди прочих Альваро выделил тренерский стиль Конте.

"Для меня это одна из причин, это точно. Его стиль просто не соответствовал моим лучшим качествам. В том числе из-за этого у меня было столько проблем".

"В сегодняшнем мире критика в адрес игроков совершенно нормальна. "Челси" вложил в меня много денег, но не получил существенной отдачи. Я им задолжал и теперь хочу отдать все свои силы", - сообщил Мората в интервью Cadena CER.



Метки Конте, Мората, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.09.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. gringo1990 06.09.2018 13:05 # gringo1990
    Почему то стиль Конте не мешал Д.Косте забивать. Легче всего обвинить кого то в своих неудачах.

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  2. makeewadim 06.09.2018 12:45 # makeewadim
    Это новое поколение "нытиков футболистов". Различные Гризманы и тд, так же будут себя вести, попади они в похожую ситуацию.

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  3. tigerpool 06.09.2018 12:37 # tigerpool
    ну посмотрим как он проявить себя в этом сезоне без конте. В прошлом сезоне ныл, что играл через боль, а щас уже обвиняет конте. Такой же ублюдок, как местные пенсы

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  4. feldkurat 06.09.2018 12:28 # feldkurat
    Странно, что стиль Конте совсем не мешал Морате в Юве

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  5. smokekush 06.09.2018 12:10 # smokekush
    Сейчас бы обвинять других в собственных неудачах

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  6. vyrentz 06.09.2018 12:09 # vyrentz
    Оно еще смеет пасть открывать?

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  7. radik86radik 06.09.2018 12:08 # radik86radik
    Конте привел Челси к чемпионству. А ты всего лишь бездарь, обвиняющий других в своей бесталанности. Пипец какой то.

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