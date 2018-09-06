Миньоле возвращается в "Ливерпуль" с травмой

Во время международной паузы "Ливерпуль" понес еще одну потерю, лишившись из-за травмы голкипера сборной Бельгии Симона Миньоле.

Ранее на этой неделе в клуб досрочно вернулся плеймейкер Адам Лаллана. Полузащитник сборной Англии травмировал пах, из-за чего сможет снова сыграть в футбол только в конце сентября.



Еще одна плохая новость для "Ливерпуля" поступила из лагеря сборной Бельгии. Как сообщает Sky Sports, Миньоле покинул расположение национальной команды из-за травмы руки.



Медицинский штаб "красных" ожидает, что Симон поправится к гостевому матчу с "Тоттенхэмом" 15 сентября. Если восстановление Миньоле затянется, "Ливерпулю" придется задействовать в качестве второго номера Камиля Грабара или Каоимхина Келеера, выступающих в молодежной команде.