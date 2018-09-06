Жоржиньо планирует вернуться в Серию А

Полузащитник "Челси" Жоржиньо рассказал, чем отличается английский футбол от итальянского, а также поведал о своих планах вернуться в Серию А.

Перебравшись минувшим летом на "Стэмфорд Бридж" из "Наполи" вслед за тренером Маурицио Сарри, Жоржиньо очень уверенно начал свою карьеру в новом клубе. 26-летний итальянец бразильского происхождения сразу же стал главным распасовщиком "синих".



Как признается полузащитник, английский футбол произвел на него большое впечатление, однако Жоржиньо по-прежнему очень высоко котирует Серию А, где он еще надеется сыграть.



"Мой трансфер в "Челси" был совместным решением. Мы решили, что так будет лучше для меня, а два клуба договорились между собой. Сарри был важен для меня, у него есть свои привычки, и он меняет "Челси" на свой манер, но у него хорошо получается, и результаты говорят сами за себя".



"В чем разница между Премьер-Лигой и Серией А? Нужно это попробовать, чтобы понять. Достаточно сказать, что на нашей тренировочной базе 38 футбольных полей. Думаю, это говорит вам о многом".



"Тем не менее, Серия А остается красивой и интересной лигой, за которой следят по всему миру. Приход Криштиану Роналду сделал ее еще привлекательнее, и я надеюсь однажды вернуться".



"Также Премьер-Лига отличается ритмом и физической борьбой, но это не стало проблемой для меня. Мне нравится, что здесь матчи играются в высоком темпе. Премьер-Лига красива".



"Что касается Неаполя, то это красивое место. Я скучаю по солнцу, еде, своим друзьям и теплоте людей. Я провел несколько удивительных лет в "Наполи" и всегда буду влюблен в эту команду", — цитирует Жоржиньо Football Italia.