Заха спас женскую команду "Кристал Пэлас"

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид оказал финансовую поддержку женской команде своего клуба.

На прошлой неделе стало известно, что клуб с "Селхерст Парк" может распустить свою женскую команду, если ее члены не обзаведутся персональными спонсорами или не помогут своими деньгами.

В столь затруднительной ситуации на выручку девушкам пришел Заха, в августе заключивший новый контракт с зарплатой в 130 тысяч фунтов в неделю. Лидер мужской команды оказал "существенную финансовую поддержку", сообщает BBC.

Таким образом, женская команда "Пэлас" продолжит свое существование и в этом сезоне, который стартует на текущей неделе, выступит во втором английском дивизионе.



Метки Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2018 09:00

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