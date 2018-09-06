Заха спас женскую команду "Кристал Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид оказал финансовую поддержку женской команде своего клуба.

На прошлой неделе стало известно, что клуб с "Селхерст Парк" может распустить свою женскую команду, если ее члены не обзаведутся персональными спонсорами или не помогут своими деньгами.



В столь затруднительной ситуации на выручку девушкам пришел Заха, в августе заключивший новый контракт с зарплатой в 130 тысяч фунтов в неделю. Лидер мужской команды оказал "существенную финансовую поддержку", сообщает BBC.



Таким образом, женская команда "Пэлас" продолжит свое существование и в этом сезоне, который стартует на текущей неделе, выступит во втором английском дивизионе.