"Тоттенхэм" может целиком провести этот сезон на "Уэмбли"

Премьер-Лига может заставить "Тоттенхэм" целиком провести этот сезон на "Уэмбли".

Отыграв на "Уэмбли" весь прошлый сезон, "шпоры" планировали перебраться на свой новый стадион уже в сентябре — дебют был назначен на матч против "Ливерпуля" 15 сентября. Однако это оказалось невозможно из-за задержек со строительством и вводом арены в эксплуатацию.



За последние недели "Тоттенхэм" неоднократно переносил сроки, а Daily Mail стало известно, что у клуба есть договоренность c FA об использовании "Уэмбли" до матча против "Бернли" 15 декабря, включительно.



Как известно, правила заставляют каждый клуб проводить свои домашние матчи в течение сезона на одном стадионе. Изначально Премьер-Лига пошла навстречу "шпорам", сделав для них исключение и позволив слегка задержаться на "Уэмбли".



Однако сейчас, когда сроки переезда постоянно сдвигаются, терпению руководства лиги постепенно приходит конец. Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви уже был предупрежден, что приближается момент, после которого "шпор" могут заставить все свои оставшиеся домашние матчи сезона сыграть на "Уэмбли".



Премьер-Лига симпатизирует клубу, решившему обзавестись современным 62-тысячным стадионом, но считает, что отсутствие ясности по поводу задержек является несправедливым по отношению к болельщикам, соперникам и телевизионным компаниям.



Отметим, что на текущей неделе Леви был вынужден публично извиниться из-за сложившейся ситуации и сообщить, что команда Маурисио Почеттино проведет на "Уэмбли" и все три своих домашних матча на групповом этапе Лиги Чемпионов.



И хотя внутри клуба ожидают, что новый стадион будет готов к концу календарного года, ясность насчет этого может появиться слишком поздно, чтобы Премьер-Лига разрешила "Тоттенхэму" сменить прописку посреди сезона.