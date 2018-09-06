Хендерсон восхищается Клоппом и хочет трофеев

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выразил свое восхищение Юргеном Клоппом и считает, что немецкий тренер сможет привести "красных" к трофеям.

На текущей неделе Хендерсон заключил с мерсисайдским клубом новый долгосрочный контракт. Джордан счастлив, что сможет продолжить совместную работу с Клоппом и надеется, что это сотрудничество принесет плоды в виде трофеев.



"Я очень горжусь тем, чего добился за эти семь лет здесь. Но я знаю, что все еще на многое способен. Я чувствую, что наступает пик моей карьеры. Мне кажется, сейчас хороший период для меня, ведь я уже опытен, но все еще молод".



"В плане физического состояния я чувствую себя хорошо, и мне кажется, что я все еще могу прибавить в различных областях. Чтобы сделать это, нет тренера лучше, чем Юрген Клопп. Он очень помогает на поле и за его пределами, и я хочу, чтобы так все и продолжалось".



"В плане тактики Юрген удивителен как тренер. При нем этот клуб проделал феноменальную трансформацию".



"Не хочу проявить неуважение к Брендану Роджерсу или кому-либо из тех, кто был до него, но я смотрю на трансформацию, которую проделал клуб с момента прихода Юргена и до настоящего момента, и вижу, что "Ливерпуль" определенно прибавил во всем. Юрген сплотил весь клуб — болельщиков, игроков, персонал".



"Он заставил лучше играть и тех, кто моложе, и тех, кто старше. Он оказал огромное влияние. Что касается меня, то я так сильно вырос за эти семь лет здесь, но я готов зайти еще дальше и помочь этому клубу добиться успеха. Вся моя энергия направлена именно на это — на завоевание трофеев", — сообщил Хендерсон Daily Mirror.