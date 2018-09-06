Вертонген ожидает, что "Тоттенхэм" продлит с ним контракт

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген ожидает, что клуб продлит с ним контракт на 12 месяцев — до 2020 года.

Вертонген выступает за "шпор" после своего перехода из "Аякса" летом 2012, зарекомендовав себя одним из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции.



В какой-то момент будущее Яна в "Тоттенхэме" оказалось под большим вопросом, однако в декабре 2016 голландец покончил со спекуляциями и заключил новую сделку.



Этот трудовой договор истекает уже в конце текущего сезона, однако 31-летний голландец не ожидает, что клуб позволит ему уйти свободным агентом.



"Мой контракт истекает в конце сезона, но у "Тоттенхэма" есть опция по его продлению на один год. Думаю, они воспользуются этой опцией. Посмотрим, что случится", — приводит слова Вертонгена Sky Sports.