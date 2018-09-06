Погба помирился с Моуриньо и не будет настаивать на смене клуба в январе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба уладил свои разногласия с главным тренером Жозе Моуриньо и не будет настаивать на смене клуба в зимнее трансферное окно.

Как известно, разлад в отношения Погба и Моуриньо наступил еще в прошлом сезоне. Поль демонстрировал очень нестабильную игру и нередко оказывался вне стартового состава.



Еще в июне Погба признал, что у него действительно были проблемы с Моуриньо. А по возвращении Поля с победного для сборной Франции Чемпионата Мира в России пресса принялась сватать игрока в "Барселону".



На переезде Погба в "Барселону" настаивал его агент Мино Райола, чем весьма разозлил боссов "Юнайтед". Каталонский клуб даже выдвинул свое предложение о покупке Поля, но от 45 миллионов фунтов плюс плюс Йерри Мины и Андре Гомеша "красные дьяволы" отказались.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, недавно Погба провел переговоры с Моуриньо по поводу этой ситуации. Жозе дал понять, что рассчитывает на Поля, а тот в свою очередь пообещал этот сезон полностью посвятить "Юнайтед".



Таким образом, "дьяволы" смогут избавить себя от ненужных спекуляций посреди сезона. Погба смирился с тем, что не покинет "Олд Траффорд" в январе, но следующим летом собирается вновь задуматься о своем будущем.



Погба находит привлекательной возможность поиграть в Испании или вернуться в "Ювентус", который внимательно следит за ситуацией со своим бывшим игроком, и следующим летом от "Юнайтед" потребуется гораздо больше усилий, чтобы сохранить 25-летнего француза.