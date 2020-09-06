Мерсон советует "Арсеналу" сосредоточиться на Лиге Европы

Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон посоветовал главному тренеру "канониров" Унаи Эмери сосредоточиться на выступлении в Лиге Европы.

Сменив этим летом Арсена Венгера, отработавшего в клубе 22 года, Эмери начал новый сезон Премьер-Лиги с двух побед и двух поражений.



Мерсон считает, что "Арсенал" недостаточно хорош, чтобы финишировать в топ-4, а потому рекомендует Эмери избрать своим приоритетом Лигу Европы, которую Унаи трижды выигрывал с "Севильей".



"Какое бы место можно было назвать хорошим итогом сезона? Думаю, шестое. Если они финишируют пятыми, то это будет просто блестяще".



"Также я думаю, им следует сосредоточиться на Лиге Европы. Думаю, тренеру нравится этот турнир. Иностранные тренеры любят Лигу Европы, так почему бы и нет?"



"Арсенал" не выигрывал трофеев на европейской арене с 1994 года. Нам не суждено выиграть Премьер-Лигу, так почему бы не попытаться выиграть Лигу Европы?" — сообщил Мерсон talkSPORT.