Отец Ориги: "Клопп доволен Дивоком"

Агент нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги рассказал, что наставник Юрген Клопп доволен тем, как его сын работает на тренировках ради своего шанса.

В конце минувшего лета "красные" пытались найти покупателя на Ориги, установив за игрока цену в 27 миллионов фунтов. Ближе всех к приобретению Дивока приблизилась дортмундская "Боруссия", однако договориться двум клубам все же не удалось.



Таким образом, 23-летний бельгиец остался на "Энфилде" и лишь добавил конкуренции в нападении, где Клопп и без него может рассчитывать на Роберто Фирмино, Даниэля Старриджа и Доминика Соланке.



Тем не менее, Майк Ориги, бывший игрок сборной Кении, уверен, что Дивоку удастся произвести впечатление на Клоппа и получить свой шанс.



"Дивок все еще является игроком "Ливерпуля", и он по-прежнему связан контрактом до окончания сезона 2019/20. Тренер доволен тем, что видит на тренировках, и теперь все в руках Дивока — он должен сражаться за место в команде".



"Боруссия" и "Валенсия" проявляли серьезный интерес, но они не смогли заплатить столько, сколько хотел "Ливерпуль", а вариант с очередной арендой был исключен, поэтому ему придется сражаться за свое место здесь".



"В футболе нельзя жить прошлым, но всегда нужно стремиться к лучшему и быть нужным прямо сегодня. Он увидел разницу между "Ливерпулем" и другими клубами и знает, что ему необходимо сражаться, чтобы оставаться в "Ливерпуле", потому что это большой клуб".



"Три месяца в футболе — большой срок, и Дивок уже хорошо себя проявляет на тренировках, и тренер им доволен. Давайте посмотрим, что случится до зимнего окна", — сообщил Ориги-старший Daily Nation.