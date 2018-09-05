Лаллана вернется в строй уже в сентябре

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана избежал серьезной травмы и сможет вернуться на футбольное поле уже в этом месяце.

Напомним, прошлый сезон оказался практически полностью потерян для Лалланы из-за различных повреждений. Адам принял участие лишь в 15 матчах и не попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2018.



30-летний полузащитник был твердо настроен наверстать упущенное в новой кампании, однако на первой же тренировке сборной Англии перед матчами против Испании и Швейцарии Адам вновь травмировался.



К счастью для Лалланы, травма паха носит краткосрочный характер. Это подтвердило углубленное обследование, которое футболист прошел по возвращении на базу "красных" в Мелвуде.



Как сообщает Liverpool Echo, Адам вернется в строй по ходу сентября, когда "Ливерпуль" возобновит борьбу в Премьер-Лиге, а также возьмет старт на групповом этапе Лиги Чемпионов и в Кубке Лиги.



"Это незначительная помеха. Конечно, это не идеально, но до сих пор я был в отличной форме, и мое отсутствие не продлится долго, что не может не быть позитивной новостью".



"Я рад, что буду доступен для "Ливерпуля" во внутренних соревнованиях и в Лиге Чемпионов в сентябре, а затем и для сборной Англии во время следующего международного перерыва".



"Я знаю, что могу принести большую пользу команде, и именно на этом я буду сосредоточен. Предстоит сыграть еще так много. Стараться изо всех сил и делать все для своих партнеров по команде, тренерского штаба и болельщиков клуба и сборной — только это имеет значение", — сообщил Лаллана.ы