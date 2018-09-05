Лаллана вернется в строй уже в сентябре

Адам Лаллана Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана избежал серьезной травмы и сможет вернуться на футбольное поле уже в этом месяце.

Напомним, прошлый сезон оказался практически полностью потерян для Лалланы из-за различных повреждений. Адам принял участие лишь в 15 матчах и не попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2018.

30-летний полузащитник был твердо настроен наверстать упущенное в новой кампании, однако на первой же тренировке сборной Англии перед матчами против Испании и Швейцарии Адам вновь травмировался.

К счастью для Лалланы, травма паха носит краткосрочный характер. Это подтвердило углубленное обследование, которое футболист прошел по возвращении на базу "красных" в Мелвуде.

Как сообщает Liverpool Echo, Адам вернется в строй по ходу сентября, когда "Ливерпуль" возобновит борьбу в Премьер-Лиге, а также возьмет старт на групповом этапе Лиги Чемпионов и в Кубке Лиги.

"Это незначительная помеха. Конечно, это не идеально, но до сих пор я был в отличной форме, и мое отсутствие не продлится долго, что не может не быть позитивной новостью".

"Я рад, что буду доступен для "Ливерпуля" во внутренних соревнованиях и в Лиге Чемпионов в сентябре, а затем и для сборной Англии во время следующего международного перерыва".

"Я знаю, что могу принести большую пользу команде, и именно на этом я буду сосредоточен. Предстоит сыграть еще так много. Стараться изо всех сил и делать все для своих партнеров по команде, тренерского штаба и болельщиков клуба и сборной — только это имеет значение", — сообщил Лаллана.ы



Метки Лаллана, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2018 21:40

Количество просмотров Просмотров: 352

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ratamahatta 05.09.2018 22:28 # ratamahatta
    Перешел в ливер и сразу стал неудачником

    (ответить)

  2. osprey 05.09.2018 22:00 # osprey
    Лучше любого полузащитника Сити

    (ответить)

  3. blackdreamer 05.09.2018 21:53 # blackdreamer
    пойдет для ротации ебать всяких середняков типо мс мю или чолчей в кубках

    (ответить)

  4. arkan 05.09.2018 21:48 # arkan
    лузерпулец
    лузерпуль, лузерпуль ))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: