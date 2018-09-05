"Манчестер Сити" вернется на рынок за опорником в январе

"Манчестер Сити" планирует возобновить попытки подписать преемника для Фернандиньо в опорной зоне с возобновлением трансферного окна в январе.

Напомним, впервые "горожане" обратились на рынок в поисках молодого опорника еще в январе, но тогда не смогли договориться с "Шахтером" о приобретении Фреда.



Минувшим летом "Сити" потерял интерес к Фреду, который впоследствии отправился в "Манчестер Юнайтед", своей новой целью избрав Жоржиньо. Однако в последний момент итальянца бразильского происхождения перехватил "Челси".



На старте этого сезона Фернандиньо продолжает играть важнейшую роль в команде Хосепа Гвардиолы, однако бразильцу уже 33 года, и "Сити" обязан ускорить поиски новичка на эту позицию.



Как утверждает Evening Standard, клуб с "Этихад" попытается подписать полузащитника оборонительного плана уже в январе, не дожидаясь окончания сезона. Вместе с тем "горожане" по-прежнему исключают панические покупки и не собираются переплачивать.