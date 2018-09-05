Торрейра рассказал о роли Эмери в своем переходе в "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра рассказал, что тренер Унаи Эмери сыграл важную роль в его решении присоединиться к "канонирам" минувшим летом.

На старте нового сезона Торрейра проигрывает конкуренцию Маттео Гендузи и Граниту Джаке за место в стартовом составе, однако вполне очевидно, что Эмери возлагает большие надежды на свое дорогостоящее приобретение.



Уверенности насчет этого Лукасу придает тот факт, что Эмери был лично заинтересован в его переходе из "Сампдории". Разговор с Унаи помог уругвайцу отказать другим клубам и определиться со своим будущим.



"Ну, определенность насчет "Арсенала" появилась до Чемпионата Мира. Когда я готовился к поездке на Чемпионат Мира со сборной своей страны, мне позвонил босс".



"К тому моменту я уже поговорил со своим агентом, который поведал мне о варианте с "Арсеналом", и я был очень счастлив, потому что в период выступлений в Италии я и представить не мог, что отправлюсь в Премьер-Лигу".



"Также ходили слухи насчет многих итальянских команд, и это было сюрпризом для меня. Но после разговора с боссом я почувствовал себя очень счастливым".



"Когда я отправился на Чемпионат Мира, то уже знал, что перейду в "Арсенал", что бы ни случилось. Поэтому я освободил свою голову, и это помогло мне отлично выступить на Чемпионате Мира со своей сборной", — цитирует Торрейру Daily Express.