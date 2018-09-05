Клопп контактировал с представителями Рабьо
Минувшим летом "Ливерпуль" контактировал с агентом и мамой полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо насчет трансфера в мерсисайдский клуб.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп является давним поклонником таланта Рабьо. Более того, немец хотел подписать полузащитника еще будучи тренером дортмундской "Боруссии".
С тех пор Клопп не переставал следить за прогрессом игрока, который до сих пор не согласовал новый контракт с ПСЖ. Если парижанам не удастся склонить Рабьо к продлению сотрудничества, следующим летом француз сможет покинуть клуб на правах свободного агента.
Это обстоятельство, если верить ESPN, уже привлекло внимание "Ливерпуля". Клопп еще летом наладил контакт с 23-летним игроком, который в январе сможет заключить предварительное соглашение с "красными".
Сам Адриен ранее говорил, что однажды хочет попробовать свои силы в Англии. В детстве Рабьо болел именно за "Ливерпуль".
05.09.2018 19:00
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Последние комментарии:
в место Лалланы очень даже
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На ряду с Мбаппе лучший в ПСЖ, Надо брать, можно даже зимой!
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Очень толковый парень, если переманят то будет отличным усилением.
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Чем только в детстве не болееют...эх
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Хм...хм
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Правильно болел,отличный выбор.
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