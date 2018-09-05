Клопп контактировал с представителями Рабьо

Минувшим летом "Ливерпуль" контактировал с агентом и мамой полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо насчет трансфера в мерсисайдский клуб.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп является давним поклонником таланта Рабьо. Более того, немец хотел подписать полузащитника еще будучи тренером дортмундской "Боруссии".



С тех пор Клопп не переставал следить за прогрессом игрока, который до сих пор не согласовал новый контракт с ПСЖ. Если парижанам не удастся склонить Рабьо к продлению сотрудничества, следующим летом француз сможет покинуть клуб на правах свободного агента.



Это обстоятельство, если верить ESPN, уже привлекло внимание "Ливерпуля". Клопп еще летом наладил контакт с 23-летним игроком, который в январе сможет заключить предварительное соглашение с "красными".



Сам Адриен ранее говорил, что однажды хочет попробовать свои силы в Англии. В детстве Рабьо болел именно за "Ливерпуль".