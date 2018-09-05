Клопп контактировал с представителями Рабьо

Адриен Рабьо Минувшим летом "Ливерпуль" контактировал с агентом и мамой полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо насчет трансфера в мерсисайдский клуб.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп является давним поклонником таланта Рабьо. Более того, немец хотел подписать полузащитника еще будучи тренером дортмундской "Боруссии".

С тех пор Клопп не переставал следить за прогрессом игрока, который до сих пор не согласовал новый контракт с ПСЖ. Если парижанам не удастся склонить Рабьо к продлению сотрудничества, следующим летом француз сможет покинуть клуб на правах свободного агента.

Это обстоятельство, если верить ESPN, уже привлекло внимание "Ливерпуля". Клопп еще летом наладил контакт с 23-летним игроком, который в январе сможет заключить предварительное соглашение с "красными".

Сам Адриен ранее говорил, что однажды хочет попробовать свои силы в Англии. В детстве Рабьо болел именно за "Ливерпуль".




Метки Ливерпуль, ПСЖ, Рабьо

Автор foxmcfc   

Дата 05.09.2018 19:00

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  1. purman30 05.09.2018 20:42 # purman30
    в место Лалланы очень даже

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  2. lfc-in-my-heart 05.09.2018 20:32 # lfc-in-my-heart
    На ряду с Мбаппе лучший в ПСЖ, Надо брать, можно даже зимой!

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  3. gerrard08 05.09.2018 20:04 # gerrard08
    Очень толковый парень, если переманят то будет отличным усилением.

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  4. zzspurs 05.09.2018 19:46 # zzspurs
    Чем только в детстве не болееют...эх

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  5. liverpool1892est 05.09.2018 19:45 # liverpool1892est
    Хм...хм

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  6. noi39 05.09.2018 19:20 # noi39
    Правильно болел,отличный выбор.

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