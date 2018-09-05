Бекхэм назвал свой клуб "Интер Майами"
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм объявил, что его клуб будет носить название "Интер Майами".
Договариваясь о переходе в "ЛА Гэлакси" в 2007 году в качестве игрока, Бекхэм получил право в будущем воспользоваться франшизой на создание собственного футбольного клуба и включение его в МЛС.
Повесив бутсы на гвоздь в 2013 году, Дэвид приступил к реализации своей идеи, хотя процесс изрядно затянулся и оказался не таким простым, как виделось изначально.
Еще в январе экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Милана" и ПСЖ заключил соглашение с МЛС, по которому новообразованный клуб будет принят в североамериканскую лигу в 2020 году.
С самого начала было ясно, что клуб Бекхэма будет базироваться во Флориде, а сегодня принадлежащая Дэвиду компания Miami Beckham United объявила, что клубу присвоено имя "Интер Майами" (Club Internacional de Futbol Miami).
"Я испытываю такую гордость за себя и всю нашу команду", — цитирует Бекхэма BBC.
Добавим, что до 2020 года "Интер Майами" еще предстоит определиться с домашним стадионом и укомплектовать состав — по слухам, Бекхэм может нацелиться на знакомых ему игроков, выступающих в Премьер-Лиге.
Four years ago, we dreamt of a soccer club.— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 5 сентября 2018 г.
Today, we’re proud to announce the official crest of that club.
Join us on a journey that has only just begun.
THIS IS US. THIS IS MIAMI.#InterMiamiCF #ThisIsMiami #MLS pic.twitter.com/uw8QOA2lfG
05.09.2018 18:00
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Последние комментарии:
Надо было Майами Юнайтед :)
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"Приставка" Интер, всегда ассоциируется с второстепенностью.
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Чмоура в коучи, пожалуйста!
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гавно
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