Бекхэм назвал свой клуб "Интер Майами"

Дэвид Бекхэм Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм объявил, что его клуб будет носить название "Интер Майами".

Договариваясь о переходе в "ЛА Гэлакси" в 2007 году в качестве игрока, Бекхэм получил право в будущем воспользоваться франшизой на создание собственного футбольного клуба и включение его в МЛС.

Повесив бутсы на гвоздь в 2013 году, Дэвид приступил к реализации своей идеи, хотя процесс изрядно затянулся и оказался не таким простым, как виделось изначально.

Еще в январе экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Милана" и ПСЖ заключил соглашение с МЛС, по которому новообразованный клуб будет принят в североамериканскую лигу в 2020 году.

С самого начала было ясно, что клуб Бекхэма будет базироваться во Флориде, а сегодня принадлежащая Дэвиду компания Miami Beckham United объявила, что клубу присвоено имя "Интер Майами" (Club Internacional de Futbol Miami).

"Я испытываю такую гордость за себя и всю нашу команду", — цитирует Бекхэма BBC.

Добавим, что до 2020 года "Интер Майами" еще предстоит определиться с домашним стадионом и укомплектовать состав — по слухам, Бекхэм может нацелиться на знакомых ему игроков, выступающих в Премьер-Лиге.




Метки Бекхэм, Интер, МЛС

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 05.09.2018 18:44 # suddenly
    Надо было Майами Юнайтед :)

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  2. makeewadim 05.09.2018 18:38 # makeewadim
    "Приставка" Интер, всегда ассоциируется с второстепенностью.

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  3. mancunia-planet 05.09.2018 18:27 # mancunia-planet
    Чмоура в коучи, пожалуйста!

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  4. muchampion 05.09.2018 18:06 # muchampion
    гавно

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