Бекхэм назвал свой клуб "Интер Майами"

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм объявил, что его клуб будет носить название "Интер Майами".

Договариваясь о переходе в "ЛА Гэлакси" в 2007 году в качестве игрока, Бекхэм получил право в будущем воспользоваться франшизой на создание собственного футбольного клуба и включение его в МЛС.



Повесив бутсы на гвоздь в 2013 году, Дэвид приступил к реализации своей идеи, хотя процесс изрядно затянулся и оказался не таким простым, как виделось изначально.



Еще в январе экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Милана" и ПСЖ заключил соглашение с МЛС, по которому новообразованный клуб будет принят в североамериканскую лигу в 2020 году.



С самого начала было ясно, что клуб Бекхэма будет базироваться во Флориде, а сегодня принадлежащая Дэвиду компания Miami Beckham United объявила, что клубу присвоено имя "Интер Майами" (Club Internacional de Futbol Miami).



"Я испытываю такую гордость за себя и всю нашу команду", — цитирует Бекхэма BBC.



Добавим, что до 2020 года "Интер Майами" еще предстоит определиться с домашним стадионом и укомплектовать состав — по слухам, Бекхэм может нацелиться на знакомых ему игроков, выступающих в Премьер-Лиге.





