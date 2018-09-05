Премьер-Лига приступает к тестированию VAR
После международной паузы Премьер-Лига проведет испытания системы видеопомощи рефери (VAR) в 15 матчах.
Напомним, голосование клубов Премьер-Лиги не позволило внедрить VAR с этого сезона. Было решено, что пока это слишком сырая технология, и она нуждается в отладке.
Как сообщает Daily Mail, внедрение VAR вовсе не отменяется, но откладывается — предположительно, до следующего сезона. В ближайшие же месяцы Премьер-Лига собирается активно тестировать технологию и изучать опыт коллег.
Первые пять матчей с использованием VAR в стадии тестирования будут сыграны уже в субботу 15 сентября. В их числе значатся игры "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Сити".
Суть тестирования заключается в том, что бригада в телестудии будет работать на матчах в режиме реального времени, однако никакого контакта с арбитрами на поле у видеопомощников не будет.
Важно отметить, что эти первые пять матчей начинаются в одно время. Так задумано специально, чтобы посмотреть, как справляется телестудия при нескольких параллельных событиях. Подобного рода испытание проводится впервые — прежде VAR тестировалась в Премьер-Лиге лишь на отдельных играх.
05.09.2018 17:00
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Последние комментарии:
Да антифутбол этот вашвар
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Таких тестеров по всему миру - уже миллиарды. С 40-ых, блять, годов двадцатого века тестируют с помощью ТВ.
Суть тестирования заключается в том, что НАМ ПРОДОЛЖАЮТ ВТИРАТЬ ДИЧЬ
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песда мю и чёлчей и им выдуманным пенкам
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то есть доп арбитры посмотрят футбол по телеку и ничего не подскажут главному, если потребуется? Это же гениально
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