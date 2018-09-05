Премьер-Лига приступает к тестированию VAR

VAR После международной паузы Премьер-Лига проведет испытания системы видеопомощи рефери (VAR) в 15 матчах.

Напомним, голосование клубов Премьер-Лиги не позволило внедрить VAR с этого сезона. Было решено, что пока это слишком сырая технология, и она нуждается в отладке.

Как сообщает Daily Mail, внедрение VAR вовсе не отменяется, но откладывается — предположительно, до следующего сезона. В ближайшие же месяцы Премьер-Лига собирается активно тестировать технологию и изучать опыт коллег.

Первые пять матчей с использованием VAR в стадии тестирования будут сыграны уже в субботу 15 сентября. В их числе значатся игры "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Сити".

Суть тестирования заключается в том, что бригада в телестудии будет работать на матчах в режиме реального времени, однако никакого контакта с арбитрами на поле у видеопомощников не будет.

Важно отметить, что эти первые пять матчей начинаются в одно время. Так задумано специально, чтобы посмотреть, как справляется телестудия при нескольких параллельных событиях. Подобного рода испытание проводится впервые — прежде VAR тестировалась в Премьер-Лиге лишь на отдельных играх.



Метки VAR, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1152

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 05.09.2018 18:45 # tigerpool
    Да антифутбол этот вашвар

    (ответить)

  2. vyrentz 05.09.2018 17:37 # vyrentz
    Таких тестеров по всему миру - уже миллиарды. С 40-ых, блять, годов двадцатого века тестируют с помощью ТВ.

    Суть тестирования заключается в том, что НАМ ПРОДОЛЖАЮТ ВТИРАТЬ ДИЧЬ

    (ответить)

  3. blackdreamer 05.09.2018 17:37 # blackdreamer
    песда мю и чёлчей и им выдуманным пенкам

    (ответить)

  4. dallaslp 05.09.2018 17:05 # dallaslp
    то есть доп арбитры посмотрят футбол по телеку и ничего не подскажут главному, если потребуется? Это же гениально

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: