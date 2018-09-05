Премьер-Лига приступает к тестированию VAR

После международной паузы Премьер-Лига проведет испытания системы видеопомощи рефери (VAR) в 15 матчах.

Напомним, голосование клубов Премьер-Лиги не позволило внедрить VAR с этого сезона. Было решено, что пока это слишком сырая технология, и она нуждается в отладке.



Как сообщает Daily Mail, внедрение VAR вовсе не отменяется, но откладывается — предположительно, до следующего сезона. В ближайшие же месяцы Премьер-Лига собирается активно тестировать технологию и изучать опыт коллег.



Первые пять матчей с использованием VAR в стадии тестирования будут сыграны уже в субботу 15 сентября. В их числе значатся игры "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Сити".



Суть тестирования заключается в том, что бригада в телестудии будет работать на матчах в режиме реального времени, однако никакого контакта с арбитрами на поле у видеопомощников не будет.



Важно отметить, что эти первые пять матчей начинаются в одно время. Так задумано специально, чтобы посмотреть, как справляется телестудия при нескольких параллельных событиях. Подобного рода испытание проводится впервые — прежде VAR тестировалась в Премьер-Лиге лишь на отдельных играх.