Алонсо даже не помышлял об уходе из "Челси"

Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо заявил, что у него не было и мысли о смене клуба минувшим летом.

Под занавес летнего трансферного окна в прессе появилась информация, что Алонсо может вернуться в "Реал". По слухам, "сливочные" рассматривали Маркоса на роль дублера для Марсело.



В конечном итоге 27-летний испанец остался на "Стэмфорд Бридж", где выдал невероятно мощный старт сезона. По словам самого Алонсо, он даже не думал об уходе и связывает свое будущее только с "Челси".



"Я никогда не рассматривал вариант с уходом. Я счастлив быть в "Челси", мой контракт рассчитан еще на три года, и я хочу его отработать. В Англии ко мне хорошо относятся не только болельщики "Челси", но и фанаты других команд", - сообщил Алонсо AS.