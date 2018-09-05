Алонсо даже не помышлял об уходе из "Челси"

Маркос Алонсо Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо заявил, что у него не было и мысли о смене клуба минувшим летом.

Под занавес летнего трансферного окна в прессе появилась информация, что Алонсо может вернуться в "Реал". По слухам, "сливочные" рассматривали Маркоса на роль дублера для Марсело.

В конечном итоге 27-летний испанец остался на "Стэмфорд Бридж", где выдал невероятно мощный старт сезона. По словам самого Алонсо, он даже не думал об уходе и связывает свое будущее только с "Челси".

"Я никогда не рассматривал вариант с уходом. Я счастлив быть в "Челси", мой контракт рассчитан еще на три года, и я хочу его отработать. В Англии ко мне хорошо относятся не только болельщики "Челси", но и фанаты других команд", - сообщил Алонсо AS.




Метки Алонсо, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.09.2018 16:00

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  1. electric 05.09.2018 16:40 # electric
    Бледная тень Роббо.

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  2. stavluiordinar 05.09.2018 16:38 # stavluiordinar
    Куртуа бы поучиться у этого топчика.

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  3. danny949494 05.09.2018 16:37 # danny949494
    Лучший лз в апл.

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