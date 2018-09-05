Алонсо даже не помышлял об уходе из "Челси"
Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо заявил, что у него не было и мысли о смене клуба минувшим летом.
Под занавес летнего трансферного окна в прессе появилась информация, что Алонсо может вернуться в "Реал". По слухам, "сливочные" рассматривали Маркоса на роль дублера для Марсело.
В конечном итоге 27-летний испанец остался на "Стэмфорд Бридж", где выдал невероятно мощный старт сезона. По словам самого Алонсо, он даже не думал об уходе и связывает свое будущее только с "Челси".
"Я никогда не рассматривал вариант с уходом. Я счастлив быть в "Челси", мой контракт рассчитан еще на три года, и я хочу его отработать. В Англии ко мне хорошо относятся не только болельщики "Челси", но и фанаты других команд", - сообщил Алонсо AS.
05.09.2018 16:00
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Бледная тень Роббо.
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Куртуа бы поучиться у этого топчика.
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Лучший лз в апл.
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