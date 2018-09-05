Лев не верит, что Озил вернется в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не верит, что плеймейкер "Арсенала" Месут Озил поменяет свое мнение и возобновит международную карьеру.

После провального для немцев Чемпионата Мира в России Озил завершил карьеру в национальной команде. Месут оговорился, что может вернуться в сборную, но пока федерацией футбола будет руководить Райнхард Гриндель, этот вопрос для него закрыт.



Перед матчами Лиги Наций у Лева поинтересовались, позовет ли он Озила обратно в том случае, если игрок возобновит выступления в национальной команде. Но Йоахим с этим уже определился.



"Месут объявил, что завершает карьеру в сборной, и двери (в национальную команду) для него закрыты. Вопрос с его возвращением не стоит на повестке дня", - сообщил Лев изданию Bild.