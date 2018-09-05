Мората по-прежнему мечтает о возвращении в "Реал"

Нападающий "Челси" Альваро Мората признался, что до сих пор мечтает о возвращении в "Реал".

Именно из "Реала" лондонцы выкупили 25-летнего нападающего прошлым летом. После дебютного сезона в "Челси" испанец раздумывал над уходом из клуба, но принял решение остаться и доказать свою ценность "Стэмфорд Бридж".



Тем не менее, мечта о возвращении в Мадрид не дает покоя Морате. Альваро хочет во второй раз оказаться в родном клубе, который в конце августе вернул из "Лиона" Мариано Диаса.



"Я не знаю ни одного человека, который бы отказался от этого. Да, я счастлив в "Челси" и всем доволен, но у меня вперед еще много лет карьеры. Мариано тоже говорил, что двери в Мадрид для него не закрыты, и вы видите, что произошло потом".



"Сейчас я представляю "Челси", но, думаю, все понимают, что "Реал" остается лучшей командой в мире. Я не завидую Мариано, но я уверен, что каждый хотел бы играть там", - цитирует Морату Evening Standard.