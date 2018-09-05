Мората по-прежнему мечтает о возвращении в "Реал"
Нападающий "Челси" Альваро Мората признался, что до сих пор мечтает о возвращении в "Реал".
Именно из "Реала" лондонцы выкупили 25-летнего нападающего прошлым летом. После дебютного сезона в "Челси" испанец раздумывал над уходом из клуба, но принял решение остаться и доказать свою ценность "Стэмфорд Бридж".
Тем не менее, мечта о возвращении в Мадрид не дает покоя Морате. Альваро хочет во второй раз оказаться в родном клубе, который в конце августе вернул из "Лиона" Мариано Диаса.
"Я не знаю ни одного человека, который бы отказался от этого. Да, я счастлив в "Челси" и всем доволен, но у меня вперед еще много лет карьеры. Мариано тоже говорил, что двери в Мадрид для него не закрыты, и вы видите, что произошло потом".
"Сейчас я представляю "Челси", но, думаю, все понимают, что "Реал" остается лучшей командой в мире. Я не завидую Мариано, но я уверен, что каждый хотел бы играть там", - цитирует Морату Evening Standard.
05.09.2018 14:00
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Вчера Куртуа рассказывал, как он словно из деревни в мегаполис переехал, настолько велика разница между клубами, сегодня уже Мората говорит, что каждый мечтает играть в Реале и он не исключение.
Не исключение и Азар, который последние несколько лет в каждом втором интервью напоминает, что он буквально жаждет перебраться в Испанию
Почему все хотят сбежать с челси? занятно все это
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Играть хочет каждый, но играют не все. Ты не ты, когда не ты, в общем. В Эйбар этого топчика.
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кто ж против, забивай чтоб они захотели тебя обратно. Забивай мать твою
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