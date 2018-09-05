Гвардиола ввел штраф за использование телефонов

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола распорядился штрафовать тех игроков, кто будет замечен за использованием телефона на рабочем месте.

После победы над "Арсеналом" на старте сезона Гвардиола похвалил левого защитника Бенжамена Менди, но попросил француза реже сидеть в социальных сетей. Чемпион мира послушался тренера.



Как стало известно Daily Mail, теперь просьба Пепа разрослась до требований. Гвардиола запретил использовать мобильные телефоны на тренировочной базе клубе – иначе игроков ждет денежный штраф.



Запрет распространяется на комнату для командных встреч, тренажерный зал и тренировочные поля. Находясь в раздевалке, игроки смогут пользоваться мобильным, уточняет издание.