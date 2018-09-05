Гвардиола ввел штраф за использование телефонов

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола распорядился штрафовать тех игроков, кто будет замечен за использованием телефона на рабочем месте.

После победы над "Арсеналом" на старте сезона Гвардиола похвалил левого защитника Бенжамена Менди, но попросил француза реже сидеть в социальных сетей. Чемпион мира послушался тренера.

Как стало известно Daily Mail, теперь просьба Пепа разрослась до требований. Гвардиола запретил использовать мобильные телефоны на тренировочной базе клубе – иначе игроков ждет денежный штраф.

Запрет распространяется на комнату для командных встреч, тренажерный зал и тренировочные поля. Находясь в раздевалке, игроки смогут пользоваться мобильным, уточняет издание.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 05.09.2018 13:00

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  1. pistolero-lfc 05.09.2018 13:51 # pistolero-lfc
    то вай-фай им отключают, то телефонами пользоваться запрещают. потом им вообще трахаться с жёнами перед матчами запретят.

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  2. arkan 05.09.2018 13:33 # arkan
    Красавчик

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  3. scouser2005 05.09.2018 13:18 # scouser2005
    Лучше в угол ставить.. В угол футбольного поля.

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  4. sj606 05.09.2018 13:12 # sj606
    детский сад

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