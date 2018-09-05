Суарес приглашает Погба в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес признался, что будет рад, если полузащитник Поль Погба откликнется на предложение каталонского клуба.

Перед началом сезона "Барселона" сделала сразу два предложения "Манчестер Юнайтед" о покупке Погба. Несмотря на то, что француз находится не в лучших отношениях с Жозе Моуриньо, "дьяволы" ответили на просьбу коллег отказом.



Ожидается, что зимой или летом каталонцы вернутся за чемпионом мира. В переговоры готов вмешаться даже Суарес: уругваец хотел бы поиграть с Погба в одной команде.



"Погба входит в категорию элитных игроков, которые уже выиграли все на свете. У него невероятный талант, он один из лидеров "Манчестер Юнайтед".



"Думаю, он хотел бы бороться за большее, чем сейчас. Да, он не принадлежит "Барселоне", но мы всегда будем ему рады", - сообщил Суарес в интервью RAC1.