Неймар уверен, что "Сити" снова выиграет Премьер-Лигу

Нападающий ПСЖ Неймар уверен, что "Манчестер Сити" снова выиграет Премьер-Лигу, а "Ливерпуль" даже не попадет в топ-4.

На групповом этапе Лиги Чемпионов Неймару предстоит встреча со своими соотечественниками из "Ливерпуля" Фабиньо и Роберто Фирмино. Правда, в их команду лидер ПСЖ не верит: по мнению нападающего, титул снова достанется "Сити".



"Кто выиграет Премьер-Лигу? Это очень сложный вопрос. Вы даже не представляете, насколько трудно на него ответить, на я думаю, что выиграет "Манчестер Сити".



"Остальные места распределятся так. Вторым будет "Манчестер Юнайтед", третьим финиширует "Челси", а четвертым станет "Тоттенхэм". "Ливерпуль"? Нет, их не будет в четверке", - цитирует Неймара Daily Express.