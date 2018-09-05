Неймар уверен, что "Сити" снова выиграет Премьер-Лигу
Нападающий ПСЖ Неймар уверен, что "Манчестер Сити" снова выиграет Премьер-Лигу, а "Ливерпуль" даже не попадет в топ-4.
На групповом этапе Лиги Чемпионов Неймару предстоит встреча со своими соотечественниками из "Ливерпуля" Фабиньо и Роберто Фирмино. Правда, в их команду лидер ПСЖ не верит: по мнению нападающего, титул снова достанется "Сити".
"Кто выиграет Премьер-Лигу? Это очень сложный вопрос. Вы даже не представляете, насколько трудно на него ответить, на я думаю, что выиграет "Манчестер Сити".
"Остальные места распределятся так. Вторым будет "Манчестер Юнайтед", третьим финиширует "Челси", а четвертым станет "Тоттенхэм". "Ливерпуль"? Нет, их не будет в четверке", - цитирует Неймара Daily Express.
05.09.2018 11:00
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Последние комментарии:
Видать, с ЛФКшными бразилами у этого петушка отношения не сложились, вот оно и кукарекает. Вброс тупой, на уровне безвизга. Посмотрим, как оно запоет после матчей в группе ЛЧ.
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Согласен полностью.
Залупуль начнет массово терять очки уже в этом месяце, плюс у них календарь адовый на всю осень. У Членче же проблема с созданием опасных моментов; они тупо бегают, набивают статы, перепасовываясь поперек поля. Вылитый МЮ Вангала. Единственное, что у рентбоев есть Азар, который и пытается что-то придумать. Ну а больше претендентов нет
Короч, вангую чемпионство Сити с отрывом в более 15 очей
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никуево подорвал всех колбасных из урюпинсков
на деле - вообще пох, главное чтобы отодрали псж по самое не балуй
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Укхахахаха ахахаха ахахаха ахахаха все сцут на лузерхуль
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Почему петух не поддерживает петухов, странно
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Интересный отрезок Великому предстоит: Ттх на Уэмбли, через 3 дня ПСЖ, отдых на саусгемтоне, две подряд с чавски - дома и в гостях с разницей 3 дня, выезд к Наполи, ман щити дома.... жесть... запасаемся попкорном
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Иллюстрация его интелекта... Ливерпуль порвёт ПСЖ...
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просто у геймара месячные . не знает что несёт .
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Тупой вафлежуй геймар.
Ахаххахахахаха.
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Неймар сказочный кашалот
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Неймар не прав, думаю портовые обрыганы всё таки опять в 38 туре обеспечат себе 4 место.
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