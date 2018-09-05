Неймар уверен, что "Сити" снова выиграет Премьер-Лигу

Гвардиола и Неймар Нападающий ПСЖ Неймар уверен, что "Манчестер Сити" снова выиграет Премьер-Лигу, а "Ливерпуль" даже не попадет в топ-4.

На групповом этапе Лиги Чемпионов Неймару предстоит встреча со своими соотечественниками из "Ливерпуля" Фабиньо и Роберто Фирмино. Правда, в их команду лидер ПСЖ не верит: по мнению нападающего, титул снова достанется "Сити".

"Кто выиграет Премьер-Лигу? Это очень сложный вопрос. Вы даже не представляете, насколько трудно на него ответить, на я думаю, что выиграет "Манчестер Сити".

"Остальные места распределятся так. Вторым будет "Манчестер Юнайтед", третьим финиширует "Челси", а четвертым станет "Тоттенхэм". "Ливерпуль"? Нет, их не будет в четверке", - цитирует Неймара Daily Express.




Метки Манчестер Сити, Неймар

Автор foxmcfc   

Дата 05.09.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 05.09.2018 12:02 # vyrentz
    Видать, с ЛФКшными бразилами у этого петушка отношения не сложились, вот оно и кукарекает. Вброс тупой, на уровне безвизга. Посмотрим, как оно запоет после матчей в группе ЛЧ.

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  2. imfake 05.09.2018 11:28 # imfake
    Согласен полностью.
    Залупуль начнет массово терять очки уже в этом месяце, плюс у них календарь адовый на всю осень. У Членче же проблема с созданием опасных моментов; они тупо бегают, набивают статы, перепасовываясь поперек поля. Вылитый МЮ Вангала. Единственное, что у рентбоев есть Азар, который и пытается что-то придумать. Ну а больше претендентов нет

    Короч, вангую чемпионство Сити с отрывом в более 15 очей

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  3. lfcynwa 05.09.2018 11:23 # lfcynwa
    никуево подорвал всех колбасных из урюпинсков

    на деле - вообще пох, главное чтобы отодрали псж по самое не балуй

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  4. arkan 05.09.2018 11:21 # arkan
    Укхахахаха ахахаха ахахаха ахахаха все сцут на лузерхуль

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  5. largo-winch 05.09.2018 11:14 # largo-winch
    Почему петух не поддерживает петухов, странно

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  6. only--liverpool 05.09.2018 11:13 # only--liverpool
    Интересный отрезок Великому предстоит: Ттх на Уэмбли, через 3 дня ПСЖ, отдых на саусгемтоне, две подряд с чавски - дома и в гостях с разницей 3 дня, выезд к Наполи, ман щити дома.... жесть... запасаемся попкорном

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  7. mishko877 05.09.2018 11:10 # mishko877
    Иллюстрация его интелекта... Ливерпуль порвёт ПСЖ...

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  8. chr1s8rown 05.09.2018 11:09 # chr1s8rown
    просто у геймара месячные . не знает что несёт .

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  9. electric 05.09.2018 11:07 # electric
    Тупой вафлежуй геймар.
    Ахаххахахахаха.

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  10. pakhrudinov 05.09.2018 11:07 # pakhrudinov
    Неймар сказочный кашалот

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  11. jesus33 05.09.2018 11:04 # jesus33
    Неймар не прав, думаю портовые обрыганы всё таки опять в 38 туре обеспечат себе 4 место.

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