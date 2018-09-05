Мерсон: "Пока кажется, что Венгер до сих пор тренирует "Арсенал"

Бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон признался, что пока не наблюдает никакого прогресса у "канониров" при Унаи Эмери в качестве главного тренера.

Отработав 22 сезона в клубе, минувшим летом Арсен Венгер уступил свой пост Эмери, который привел пятерых новичков и сейчас пытается перестроить игру "Арсенала".



Новую кампанию "канониры" начали с двух поражений и двух побед, и пока Мерсон не наблюдает никаких улучшений. Пол считает, что Эмери потребуется больше времени.



"Я бы сказал, что в данный момент разницы нет. Ты смотришь на "Арсенал" и, если не знаешь, то можешь подумать, что Арсен Венгер до сих пор их тренер".



"Я вижу игру "Арсенала", и это словно просмотр товарищеского или благотворительного матча. Открытая игра, никто не вступает в единоборства по настоящему. Это так, словно "ты пробуешь пробить, мы пробуем пробить".



"Думаю, неделю назад они были хороши, обыграв "Вест Хэм", потому что при счете 1:1 именно "Вест Хэм" казался командой, которая дожмет соперника и вырвет победу. Они хорошо потрудились, но этого мало — они должны значительно прибавить".



"Однако это потребует времени. Тренер не может просто прийти и все изменить по щелчку пальцев. Некоторые игроки давно находятся в клубе и им сложно привыкать к чему-то новому", — сообщил Мерсон Sky Sports.