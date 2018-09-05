Фостер: "Сочувствую Чеху, это не его стиль"

Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер считает, что стиль главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери не подходит Петру Чеху.

На старте нового сезона 36-летний Чех отметился уже чередой ошибок, пытаясь адаптироваться под стиль Эмери, который требует от своего первого номера не выбивать мяч вперед, а играть через короткий или средний пас, начиная комбинации команды и избегая потерь.



Однако Фостеру кажется, что такого рода стиль не годится для Чеха. Бен видит в Петре старомодного голкипера, которому будет сложно перестроиться на новый лад.



"В наши дни от тебя ожидают не только сейвов. Ты должен быть голкипером наподобие Эдерсона, чувствуя себя суперкомфортно при игре ногами".



"Я сочувствую Чеху, потому что это не его стиль футбола. Его просят играть в совершенно другом стиле футбола, для привыкания к которому потребуется некоторое время", — цитирует Фостера Evening Standard.