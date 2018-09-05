Магуайр признался, что игроки сборной Англии в ступоре насчет Лиги Наций

Защитник "Лестера" Харри Магуайр признался, что он и его партнеры по сборной Англии до сих пор не понимают, что из себя представляет Лига Наций.

Уже в ближайшую субботу матчем на "Уэмбли" против сборной Испании англичане возьмут старт в Лиге Наций — новом турнире УЕФА, который призвал заполнить промежутки между Чемпионатами Мира и Евро.



При жеребьевке Лиги Наций англичане оказались в одной группе с Испанией и Хорватией. Лучшие команды четырех групп Лиги A выйдут в плей-офф, чтобы определить победителя турнира следующим летом.



Кроме того, Лига Наций представляется дополнительным маршрутом в финальную стадию Евро-2020. Все это Гарету Саутгейту пришлось объяснить своим игрокам.



"Это представляется весьма запутанным. Не знаю, о чем они там думали? На днях босс, как мог, попытался объяснить это нам. Думаю, он сам разобрался в этом, но это потребовало усилий".



"Мы сбиты с толку, но пытаемся понять, как это устроено. Будучи игроками, мы просто должны стараться побеждать в каждом матче, а там посмотрим, к чему это нас приведет", — цитирует Магуайра The Telegraph.