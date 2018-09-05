Магуайр признался, что игроки сборной Англии в ступоре насчет Лиги Наций
Защитник "Лестера" Харри Магуайр признался, что он и его партнеры по сборной Англии до сих пор не понимают, что из себя представляет Лига Наций.
Уже в ближайшую субботу матчем на "Уэмбли" против сборной Испании англичане возьмут старт в Лиге Наций — новом турнире УЕФА, который призвал заполнить промежутки между Чемпионатами Мира и Евро.
При жеребьевке Лиги Наций англичане оказались в одной группе с Испанией и Хорватией. Лучшие команды четырех групп Лиги A выйдут в плей-офф, чтобы определить победителя турнира следующим летом.
Кроме того, Лига Наций представляется дополнительным маршрутом в финальную стадию Евро-2020. Все это Гарету Саутгейту пришлось объяснить своим игрокам.
"Это представляется весьма запутанным. Не знаю, о чем они там думали? На днях босс, как мог, попытался объяснить это нам. Думаю, он сам разобрался в этом, но это потребовало усилий".
"Мы сбиты с толку, но пытаемся понять, как это устроено. Будучи игроками, мы просто должны стараться побеждать в каждом матче, а там посмотрим, к чему это нас приведет", — цитирует Магуайра The Telegraph.
05.09.2018 08:00
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Последние комментарии:
хули там разбираться?
Дебилоиды бестолковые
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По поводу кто попадает на евро надо глянуть..
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И правда, какая-то дичь. Совершенно непрозрачный турнир. Какие-то группы, лиги, непонятые принципы понижения-повышения в классе, выхода в плей-офф. Мрак.
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такая большая бошка, а соображать не умеет.
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