Магуайр признался, что игроки сборной Англии в ступоре насчет Лиги Наций

Гарет Саутгейт и Харри Магуайр Защитник "Лестера" Харри Магуайр признался, что он и его партнеры по сборной Англии до сих пор не понимают, что из себя представляет Лига Наций.

Уже в ближайшую субботу матчем на "Уэмбли" против сборной Испании англичане возьмут старт в Лиге Наций — новом турнире УЕФА, который призвал заполнить промежутки между Чемпионатами Мира и Евро.

При жеребьевке Лиги Наций англичане оказались в одной группе с Испанией и Хорватией. Лучшие команды четырех групп Лиги A выйдут в плей-офф, чтобы определить победителя турнира следующим летом.

Кроме того, Лига Наций представляется дополнительным маршрутом в финальную стадию Евро-2020. Все это Гарету Саутгейту пришлось объяснить своим игрокам.

"Это представляется весьма запутанным. Не знаю, о чем они там думали? На днях босс, как мог, попытался объяснить это нам. Думаю, он сам разобрался в этом, но это потребовало усилий".

"Мы сбиты с толку, но пытаемся понять, как это устроено. Будучи игроками, мы просто должны стараться побеждать в каждом матче, а там посмотрим, к чему это нас приведет", — цитирует Магуайра The Telegraph.



Метки Лестер, Лига Нацией, Магуайр

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. farot 05.09.2018 09:06 # farot
    хули там разбираться?
    Дебилоиды бестолковые

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  2. olegxit 05.09.2018 08:33 # olegxit
    По поводу кто попадает на евро надо глянуть..

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  3. brown-ale 05.09.2018 08:31 # brown-ale
    И правда, какая-то дичь. Совершенно непрозрачный турнир. Какие-то группы, лиги, непонятые принципы понижения-повышения в классе, выхода в плей-офф. Мрак.

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  4. largo-winch 05.09.2018 08:10 # largo-winch
    такая большая бошка, а соображать не умеет.

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