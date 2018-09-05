Люк Шоу: "Я мог лишиться ноги"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, что тяжелейший перелом ноги, перенесенный в сентябре 2015, мог привести к потере конечности и сделать его калекой.

Три года назад в матче Лиги Чемпионов против ПСВ в Эйндховене Шоу, на тот момент самый дорогой тинейджер в футболе, получил двойной перелом ноги. Снова выйти на поле Люк смог только в поединке за Суперкубок Англии перед стартом сезона 2016/17.



Сейчас кажется, что те события остались очень далеко. 23-летний англичанин великолепно начал новый сезон, выходя в стартовом составе на каждый из четырех первых матчей в Премьер-Лиге.



"Я солгу если скажу, что никогда не думал о завершении игровой карьеры, но у меня много друзей и членов семьи вокруг, и они помогли мне это преодолеть".



"Я почти лишился ноги, я правда был близок к потере своей ноги, и я узнал об этом лишь спустя шесть месяцев, когда доктор сказал мне. Конечно, если бы он сразу сказал мне об этом, это бы не остановило меня, я бы все равно попытался продолжить играть в футбол".



"Я хочу играть в футбол, я хочу играть максимально большие матчи, выигрывать трофеи — в этом моя мотивация. И, как я уже говорил, я хочу стать одним из лучших крайних защитников в мире".



"В то время, когда я только получил травму, они думали о том, чтобы отправить меня на самолете домой. Если бы я полетел, то, наверное, лишился бы ноги из-за сгустков крови. У меня осталось два шрама внизу ноги, им пришлось вскрыть мою ногу и вырезать сгустки — настолько это было серьезно. Я особо не хочу говорить об этом".



"Однако сейчас меня это не беспокоит. Я чувствую себя по-настоящему сильным, и моя нога точно в таком же состоянии, как и до перелома", — цитирует Шоу Sky Sports.