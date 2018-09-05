Лукаку: "Теперь "Юнайтед" будет другой командой"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку выразил уверенность, что победа 0:2 над "Бернли" в минувший уикенд станет переломным моментом для его команды.
В трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, даже в победном против "Лестера", "красные дьяволы" продемонстрировали очень слабую игру, слегка сгладив впечатление о себе победой на "Терф Мур".
Эту победу "Юнайтед" добыл благодаря дублю Лукаку, и Ромелу уверен, что отныне "дьяволы" будут играть совершенно иначе.
"Теперь люди будут видеть в нас другую команду. Все, над чем мы работали последние пару недель, начинает давать отдачу. Мы делаем много быстрых пасов, совершаем забегания, активно участвуем в игре и создаем много моментов".
"У нас есть характер, но мы должны проявлять его чуть чаще. Этого хочет тренер, этого хотим мы сами. Мы должны были забивать больше в первом тайме и больше во втором, но мы сыграли хорошо, и наша игра значительно улучшилась", — цитирует Лукаку Sky Sports.
05.09.2018 06:00
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Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется помочь "шпорам" выйти на принципиально новый уровень и, наконец, побороться за победу в Премьер-Лиге.
Победу над "Манчестер Юнайтед" накануне вечером Кейн расценивает как заявление о намерениях "шпор". Харри надеется, что "Тоттенхэм" продолжит в том же духе и возьмет верх в чемпионской гонке.
"Для нас большое событие приехать сюда и победить с разгромным счетом. Мы хотели хорошо начать сезон, и три победы в трех матчах свидетельствуют об этом".
"В предыдущие годы мы стартовали далеко не лучшие образом, но теперь шестерка топ-клубов настолько сильна, что мы не можем позволить себе осечки".
"Эта победа позволит нам поверить в себя и сделать своеобразное заявление. Мы не побеждали так часто, как "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но теперь мы творим свою собственную историю", - цитирует Кейна ESPN.
Источник: http://fapl.ru/posts/64858/
итог: всос в след туре от Уотфорда
лукаку кукарекает подобным тоном
след тур у скам против того же Уотфорда
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