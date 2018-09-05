Лукаку: "Теперь "Юнайтед" будет другой командой"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку выразил уверенность, что победа 0:2 над "Бернли" в минувший уикенд станет переломным моментом для его команды.

В трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, даже в победном против "Лестера", "красные дьяволы" продемонстрировали очень слабую игру, слегка сгладив впечатление о себе победой на "Терф Мур".



Эту победу "Юнайтед" добыл благодаря дублю Лукаку, и Ромелу уверен, что отныне "дьяволы" будут играть совершенно иначе.



"Теперь люди будут видеть в нас другую команду. Все, над чем мы работали последние пару недель, начинает давать отдачу. Мы делаем много быстрых пасов, совершаем забегания, активно участвуем в игре и создаем много моментов".



"У нас есть характер, но мы должны проявлять его чуть чаще. Этого хочет тренер, этого хотим мы сами. Мы должны были забивать больше в первом тайме и больше во втором, но мы сыграли хорошо, и наша игра значительно улучшилась", — цитирует Лукаку Sky Sports.