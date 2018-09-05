Маттео Гендузи: нетипичный футболист "Арсенала"

Предлагаем вашему вниманию рассказ о юном новичке "Арсенала" Маттео Гендузи, который сходу заиграл в стартовом составе "канониров".

Приглашение скаута Свена Мислинтата и нового тренера Унаи Эмери не обозначало отход от основных принципов Арсена Венгера. "Арсенал" нуждался в не революции, а в модернизации.



Ее часть — это свежий взгляд на комплектацию команды, а также решение устоявшихся проблем, которые годами не удавалось решить Венгеру. Оборонительная дисциплина команды и недостаток характера — то, что находится на поверхности.



Неудивительно, что уже этим летом "Арсенал" подписал сразу двух молодых игроков, способных занять позицию опорного полузащитника. Более значимым здесь изначально выглядело подписание уругвайца Лукаса Торрейры, впечатляюще проведшего последний Чемпионат Мира. Менее заметной была покупка 19-летнего француза Маттео Гендузи, выступавшего в прошлом году во втором французском дивизионе.



Тем не менее, именно Гендузи, а не более опытный Торрейра, с первых туров занял место в основе "канониров". Старт сезон получился для команды Эмери не лучшим: "Арсенал" проиграл стартовые поединки "Манчестер Сити" и "Челси", но Гендузи был светлом пятном команды и сходу получил признание болельщиков. Его игра далеко не безупречна, но решительность в действиях француза вдохновляет даже больше ее непосредственных талантов. Маттео выглядит небезразличным: и это, чего фаны "Арсенала" больше всего хотят видеть в своих новых футболистах.



Эмери не скрывает, что такой впечатляющий старт Гендузи стал сюрпризом и для него самого. В позапрошлом сезоне, когда "Лорьян", в котором дебютировал парень, еще выступал в Лиге 1, Унаи был тренером ПСЖ. Он знал игрока, потому охотно одобрил идею Мислинтана приобрести Маттео, заплатив 7 миллионов фунтов. Но Эмери не представлял, что все будет происходить так быстро. 19-летний полузащитник блестяще проявил себя в товарищеских матчах с ПСЖ и "Атлетико", не оставив тренеру "канониров" выбора перед стартом сезона.



Его имя было абсолютно неизвестным в Лондоне и за пределами Франции в принципе. В 14 лет уроженца Парижа отпустил ПСЖ, но быстро подхватил "Лорьян", внимательно занимающейся подготовкой молодых игроков. В сезоне 2016/17 наставник команды Сильвен Рипполь решил, что парень готов к дебюту на уровне Лиги 1. К тому моменту Гендузи уже дебютировал в сборной Франции U-18, а уже в следующем начал выступать за команды U-19 и U-20.



Маттео выйдет на поле в девяти матчах Лиги 1, четыре из них начнет со старта. Этим до дебюта в "Арсенале" ограничивался его опыт выступлений на уровне высших дивизионов. Он сходу произвел впечатление: опорный полузащитник, желающий не только отбирать мяч, но и созидать. Внешняя схожесть с Давидом Луисом подчеркивалась и в манере игры: Гендузи всегда шел на риски, стараясь обострить игру одной из передач на дистанцию. Бернану Касони, новому тренеру "Лорьяну", это не нравилось — вылет из элиты команда оформляла без Гендузи в составе.



В Лиге 2 "Лорьян" тренировал бывший вратарь сборной Франции Микаэль Ландро. Ему стиль игры Гендузи был по душе, но стать основным на всей дистанции игроку снова не удалось. Юноша знал об интересе со стороны "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити", потому отказывался подписывать контракт с клубом, что не понравилось никому. Его характер проявился и в раздевалке: в перерыве одного из матчей он поссорился с Ландро, и в "Лорьяне" сошлись на мысли о том, что в наборе с талантом Гендузи идет и крутой нрав.



"Арсенал" эти подробности не волновали. Возможно, даже наоборот. "Канониры" не рисковали большими деньгами, отдавая за француза 7 миллионов фунтов, но получали не совсем типичного для себя игрока. Что, если "Арсеналу" для баланса нужны именно такие футболисты? "Канониры" годами были лишены характера, играя в "хороших парней", и Гендузи, который не по возрасту требователен к себе и партнерам, может стать полезным дополнением.



Поссориться с кем-то в клубе француз пока не успел, но в стартовых поединках успел показать себя с нужной стороны. В первом матче с "Сити" лондонские игроки смиренно принимали превосходство соперника, и, кажется, только заведенного на бой Матттео не отпускала игровая агрессия даже при счете 0:2. С "Челси" он решительно брал на себя инициативу, создавая моменты за счет умных передач в свободные зоны, и бил кулаком об газон, когда партнеры этими моментами не пользовались.



Эта временами юношеская отчаянность обязательно будет работать и в минус, потому не стоит удивляться, если 19-летний Гендузи в ближайшее время потеряет место в старте. Игра на позиции опорного полузащитника в серьезной команде требует навыков и часто опыта, но "Арсенал" сделал выгодное вложение в свое будущее. Молодых талантов в Северном Лондоне хватало всегда, но Эмери не зря указывает на характер Маттео Гендузи, уже потом отмечая его игровые способности. Именно он может сделать француза чем-то большим, чем очередным игроком на бесконечно проблемой позиции.



Иван Громиков специально для FAPL.ru