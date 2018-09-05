Смоллинг считает улучшение обороны ключом к успеху "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг считает, что его команде нужно подтянуть игру в обороне, чтобы успешно провести этот сезон.

До победы 0:2 над "Бернли" в минувший уикенд "красные дьяволы" пропустили семь голов в трех первых матчах Премьер-Лиги, а главный тренер Жозе Моуриньо говорил, что не знает оптимального сочетания четверки своих защитников.



На данной же стадии прошлого сезона "Юнайтед" мог похвастать тремя "сухими" матчами и лишь двумя пропущенными голами, что впоследствии помогло "дьяволам" финишировать вторыми. Смоллинг убежден, что его команде крайне важно восстановить ту оборонительную игру.



"В прошлом сезоне у нас было много "сухих" матчей, а в этом году мы пропускаем быстрые голы. Нам нужно вернуться к тому, как мы оборонялись в последних сезонах, когда мы пропускали очень мало голов — примерно как в воскресенье. Мы, игроки, были обязаны взять ответственность на себя и добыть результат, поэтому мы очень рады победе".



"У нас не было матча посреди прошлой недели, поэтому мы смогли сосредоточиться на работе с игровыми шаблонами. У нас получалось их применять, и мы забили голы, поэтому мы действительно счастливы", — сообщил Смоллинг MUTV.