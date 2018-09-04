Аррисабалага: "Не переживаю насчет своего ценника"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что не переживает насчет своей стоимости в 72 миллиона фунтов.

Из-за демарша, устроенного Тибо Куртуа, "синие" были вынуждены в срочном порядке заняться поисками нового первого номера перед самым закрытием летнего трансферного окна в Премьер-Лиге.



Покупкой Аррисабалаги у "Атлетика" лондонцы обновили мировой рекорд по стоимости голкипера, однако сам Кепа не видит в этом проблемы. 23-летний испанец рад, что отправился в "Челси".



"Это был риск для меня, но я рад, что пошел на этот шаг. Я хотел получить удовольствие. Я все еще привыкаю к своей новой жизни, новому городу, новой команде, но пока все выглядит позитивно. Когда твои дела на поле идут хорошо, это все упрощает".



"Я чувствую, что меня ценят. В последние годы многие испанцы добились больших вещей здесь, и это хорошо для тех, кто приехал сюда недавно".



"Важно, что среди моих партнеров по команде есть Аспиликуэта и Мората, которых я знал раньше. Это помогло мне быстрее освоиться".



"Нет, я не переживаю насчет своего ценника. Я сосредоточен на своей игре. Цену диктует рынок, вот и все. Клубы платят все больше и больше, и я вижу это следствием рынка. Я рад, что "Челси" приложил все эти усилия, чтобы заполучить меня, потому что непросто расстаться с такой суммой денег".



"Почему я выбрал "Челси"? Потому что это отличный клуб, который за последние годы выигрывал Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Премьер-Лигу. Здесь команда, составленная из отличных игроков", — цитирует Аррисабалагу Evening Standard.