Шоу: "Возможно, Моуриньо был прав, критикуя меня"

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признал, что главный тренер Жозе Моуриньо был прав, критикуя его на публику.

На протяжении двух предыдущих лет совместной работы у Шоу и Моуриньо совершенно не складывались отношения. Даже ходили слухи, что Жозе до сих пор обижен на игрока, который отказался перейти к нему в "Челси".



Моуриньо открыто критиковал 23-летнего англичанина, однако эта критика возымела свое действие, и Шоу просто прекрасно начал новый сезон, закрепившись в стартовом составе, забив первый гол в карьере и вернувшись в сборную Англии.



Кроме того, сегодня Люк был признан лучшим игроком "красных дьяволов" в августе. Оглядываясь теперь назад, Шоу признает, что Моуриньо был прав.



"Думаю, он был разочарован мной, потому что знал, что я способен на большее. Когда я оглядываюсь назад, то понимаю, что он, возможно, был прав".



"Это были тяжелые годы, но они сделали меня сильнее духом. Я хотел доказать ему, что способен на то, что, как он говорил, я не могу. Я разговаривал с тренером перед сезоном, и он сказал, что хочет сохранить меня".



"Я стал более зрелым. Можно сказать, я превратился из ребенка в мужчину. Я знаю, что мне необходимо, чтобы подстегивать себя. Я хочу играть за "Манчестер Юнайтед", быть здесь и доказывать свою ценность для команды", — цитирует Шоу Sky Sports.