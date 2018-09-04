Шоу: "Возможно, Моуриньо был прав, критикуя меня"

Люк Шоу Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признал, что главный тренер Жозе Моуриньо был прав, критикуя его на публику.

На протяжении двух предыдущих лет совместной работы у Шоу и Моуриньо совершенно не складывались отношения. Даже ходили слухи, что Жозе до сих пор обижен на игрока, который отказался перейти к нему в "Челси".

Моуриньо открыто критиковал 23-летнего англичанина, однако эта критика возымела свое действие, и Шоу просто прекрасно начал новый сезон, закрепившись в стартовом составе, забив первый гол в карьере и вернувшись в сборную Англии.

Кроме того, сегодня Люк был признан лучшим игроком "красных дьяволов" в августе. Оглядываясь теперь назад, Шоу признает, что Моуриньо был прав.

"Думаю, он был разочарован мной, потому что знал, что я способен на большее. Когда я оглядываюсь назад, то понимаю, что он, возможно, был прав".

"Это были тяжелые годы, но они сделали меня сильнее духом. Я хотел доказать ему, что способен на то, что, как он говорил, я не могу. Я разговаривал с тренером перед сезоном, и он сказал, что хочет сохранить меня".

"Я стал более зрелым. Можно сказать, я превратился из ребенка в мужчину. Я знаю, что мне необходимо, чтобы подстегивать себя. Я хочу играть за "Манчестер Юнайтед", быть здесь и доказывать свою ценность для команды", — цитирует Шоу Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2018 21:00

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