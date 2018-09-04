Маркович: "Переход в "Андерлехт" сорвался не из-за денег"
Полузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович опроверг слухи о том, что его переход в "Андерлехт" сорвался в последний момент из-за чрезмерных требований по зарплате.
Достоверно известно, что 31 августа "Андерлехт" согласовал стоимость Марковича в размере 2.9 миллионов фунтов, а сам Лазар вылетел в Бельгию на переговоры о личном контракте.
Однако эти переговоры завершились провалом, и 24-летний серб был вынужден остаться на "Энфилде". А на днях главный тренер "Андерлехта" Хейн Ванхазебрук заявил, что переход сорвался исключительно по вине самого Лазара.
С такого рода обвинениями Маркович не согласился и заверил, что камнем преткновения стало нечто другое.
"Большое спасибо за те огромные усилия, которые вы приложили, чтобы вернуть меня. Однако дело было не в деньгах! Удачи в будущем, "Андерлехт", — написал Маркович в твиттере.
Добавим, что четыре года назад Маркович обошелся "Ливерпулю" в 20 млн. фунтов. Сейчас у Лазара, которого "красные" не заявили на Премьер-Лигу, уже идет заключительный год по своему контракту.
04.09.2018 20:20
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Последние комментарии:
Старридж,Лалана такое же гуано
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Блять легче убить этого днаря ебаного.Какой пидор покупал это говно за 20 млн?Отдайте бесплатно этого хуилу...Не удивлюсь если он еще и заплату имеет в районе 90к!!!
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просто клоп готовит секретное оружие которое будет карать всяких мешко типо чёлчей или мс покерами
просто золотые медали парню нужны
озар просто тень этого топаря
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