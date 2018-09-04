Маркович: "Переход в "Андерлехт" сорвался не из-за денег"

Полузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович опроверг слухи о том, что его переход в "Андерлехт" сорвался в последний момент из-за чрезмерных требований по зарплате.

Достоверно известно, что 31 августа "Андерлехт" согласовал стоимость Марковича в размере 2.9 миллионов фунтов, а сам Лазар вылетел в Бельгию на переговоры о личном контракте.



Однако эти переговоры завершились провалом, и 24-летний серб был вынужден остаться на "Энфилде". А на днях главный тренер "Андерлехта" Хейн Ванхазебрук заявил, что переход сорвался исключительно по вине самого Лазара.



С такого рода обвинениями Маркович не согласился и заверил, что камнем преткновения стало нечто другое.



"Большое спасибо за те огромные усилия, которые вы приложили, чтобы вернуть меня. Однако дело было не в деньгах! Удачи в будущем, "Андерлехт", — написал Маркович в твиттере.



Добавим, что четыре года назад Маркович обошелся "Ливерпулю" в 20 млн. фунтов. Сейчас у Лазара, которого "красные" не заявили на Премьер-Лигу, уже идет заключительный год по своему контракту.