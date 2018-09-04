Далот готов дебютировать за "Юнайтед"

Диогу Далот Новичок "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот, купленный минувший летом у "Порту", заявил, что уже готов дебютировать за клуб с "Олд Траффорд".

Напомним, "красные дьяволы" не могли задействовать 19-летнего Далота на старте сезона. Диогу прибыл на "Олд Траффорд" с травмой колена и первые недели проходил реабилитацию.

В минувшую пятницу португалец впервые сыграл за резервный состав "Юнайтед", не испытывая дискомфорта. Теперь Далот надеется дебютировать за первую команду – в идеале сразу после международной паузы.

"Если тренер думает, что я готов, и если он хочет выпустить меня на поле, я сыграю. Когда он скажет мне выходить, я буду готов. Думаю, под его руководством я стану только сильнее".

"Команда хорошо меня приняла, за это время я уже многому научился у Антонио Валенсии, Маттео Дармиана, Эшли Янга и Люка Шоу. Надеюсь, тут я вырасту в профессиональном плане", - сообщил Далот ESPN.




Метки Далот, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 04.09.2018 20:00

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  1. blackdreamer 04.09.2018 21:10 # blackdreamer
    легенда муму
    сменшик бебе

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  2. frisby 04.09.2018 20:58 # frisby
    Заглот готов...а цыган мочеглот ныл что нет топов..

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  3. chelsealondon 04.09.2018 20:57 # chelsealondon
    А говорите трансферов не было ....

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  4. ganinilyha 04.09.2018 20:07 # ganinilyha
    Галь Гадот

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  5. dred 04.09.2018 20:02 # dred
    вместо кого?

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