Маркус Беттинелли вызван в сборную Англии

Голкипер "Фулхэма" Маркус Беттинелли был дополнительно вызван в сборную Англии на матчи против Испании и Швейцарии.

Напомним, относительно оригинального списка вызванных игроков главный тренер Гарет Саутгейт уже недосчитался вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга и полузащитника "Ливерпуля" Адама Лаллану.



Однако Саутгейт принял решение пригласить на место выбывших не полевого игрока, а голкипера, сообщает Sky Sports. Таким образом, впервые в своей карьере вызов в национальную команду получил 26-летний Беттинелли.



В сборной Беттинелли составит конкуренцию Джордану Пикфорду, Джеку Батленду, а также Алексу Маккарти, который тоже не имеет опыта выступлений на международном уровне.



Вызов в сборную становится очередным важным событием в стремительной карьере Маркуса, который первую половину прошлого сезона провел на лавке "дачников" в Чемпионшипе, а сейчас выступает в Премьер-Лиге и производит очень хорошее впечатление.