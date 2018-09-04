Мората раздумывал над уходом из "Челси"
Нападающий "Челси" Альваро Мората подтвердил, что был близок к уходу из клуба этим летом.
По словам испанца, дебютный сезон в "Челси" стал для него "настоящей катастрофой". До назначения Маурицио Сарри Мората всерьез подумывал сменить клуб, но в конечном итоге послушался тренера и остался на "Стэмфорд Бридж".
"В прошлом году я был сам не свой. Мне удалось хорошо стартовать, но концовка сезона была сродни катастрофе. Я выходил на поле и даже не знал, где нахожусь. Я на полном серьезе думал вернуться в Испанию или Италию".
"Мне пришлось нелегко, вдобавок я не попал на Чемпионат Мира. Теперь я собираюсь сделать все, чтобы забыть об этом и начать все с чистого листа", - цитирует Морату Goal.
04.09.2018 18:00
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Дерево и нытик, типикал Буратино.
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забьет 20ку за сезон, и на выход
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Фейл, что не продали этого нуля. Теперь вообще никто не купит.
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Тряпка, даже даже затея с уходом осуществить не смог
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слабак
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Дааа.. парень... Сэра Алекса на тебя!
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да ладно
дрогба был тенью этого топаря галеодора
чёлчей продлите топаря еще на 5 лет
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