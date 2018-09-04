Мората раздумывал над уходом из "Челси"

Нападающий "Челси" Альваро Мората подтвердил, что был близок к уходу из клуба этим летом.

По словам испанца, дебютный сезон в "Челси" стал для него "настоящей катастрофой". До назначения Маурицио Сарри Мората всерьез подумывал сменить клуб, но в конечном итоге послушался тренера и остался на "Стэмфорд Бридж".



"В прошлом году я был сам не свой. Мне удалось хорошо стартовать, но концовка сезона была сродни катастрофе. Я выходил на поле и даже не знал, где нахожусь. Я на полном серьезе думал вернуться в Испанию или Италию".



"Мне пришлось нелегко, вдобавок я не попал на Чемпионат Мира. Теперь я собираюсь сделать все, чтобы забыть об этом и начать все с чистого листа", - цитирует Морату Goal.