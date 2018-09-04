Мората раздумывал над уходом из "Челси"

Альваро Мората Нападающий "Челси" Альваро Мората подтвердил, что был близок к уходу из клуба этим летом.

По словам испанца, дебютный сезон в "Челси" стал для него "настоящей катастрофой". До назначения Маурицио Сарри Мората всерьез подумывал сменить клуб, но в конечном итоге послушался тренера и остался на "Стэмфорд Бридж".

"В прошлом году я был сам не свой. Мне удалось хорошо стартовать, но концовка сезона была сродни катастрофе. Я выходил на поле и даже не знал, где нахожусь. Я на полном серьезе думал вернуться в Испанию или Италию".

"Мне пришлось нелегко, вдобавок я не попал на Чемпионат Мира. Теперь я собираюсь сделать все, чтобы забыть об этом и начать все с чистого листа", - цитирует Морату Goal.




Метки Мората, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 04.09.2018 18:00

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  1. fc-oil 04.09.2018 19:06 # fc-oil
    Дерево и нытик, типикал Буратино.

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  2. yen33 04.09.2018 18:57 # yen33
    забьет 20ку за сезон, и на выход

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  3. role-playin 04.09.2018 18:33 # role-playin
    Фейл, что не продали этого нуля. Теперь вообще никто не купит.

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  4. ry-l 04.09.2018 18:33 # ry-l
    Тряпка, даже даже затея с уходом осуществить не смог

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  5. lancerlancer1 04.09.2018 18:20 # lancerlancer1
    слабак

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  6. makeewadim 04.09.2018 18:19 # makeewadim
    Дааа.. парень... Сэра Алекса на тебя!

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  7. blackdreamer 04.09.2018 18:02 # blackdreamer
    да ладно
    дрогба был тенью этого топаря галеодора
    чёлчей продлите топаря еще на 5 лет

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