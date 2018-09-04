Лаллана возвращается в "Ливерпуль" с травмой
Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана покидает расположение сборной Англии, получив травму паха.
На прошлой неделе Лаллана получил долгожданное приглашение из сборной Англии, с которой не поехал на Чемпионат Мира в Россию минувшим летом. Адам планировал сыграть в матчах с Испанией и Швейцарией и произвести впечатление на главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта.
Однако надежды Лалланы на перезапуск карьеры в сборной перечеркнула травма паха. Как сообщает The Independent, это повреждение Адам получил на сегодняшней тренировке англичан.
30-летний полузащитник уже покинул расположение национальной команды и вернулся на лечение в свой клуб. Саутгейт не планирует вызывать на место Лалланы дополнительного игрока.
04.09.2018 17:25
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Последние комментарии:
Этот хрустальный пидор бывает когда нибудь здоров?
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никогда он никем не был, и не будет. впечатление произвёл.
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Один из любимейших игроков в составе в бесполезную педовку превращается
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Конченный ублюдок, ну нахуя не зашершает он карьеру в сборной. Он что думает, что сыграет в свои 32 на ЧЕ или в 34 на ЧМ. Безмозглый тварь теперь будет лечиться пол года, а оставшейся половину будет восстанавливаться
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заебал продать его
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сука, зае6ал этот Саутгейт, что он там с игроками делает!
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продать пидора за 20К в Кайрат
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е6учий ты горностай 6лять
теперь понятно, почему все массово начали завершать международную карьеру
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клоповский футбол сделал этого некогда околотопа - инвалидом.
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какой то ноунейм
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ебучее стекло
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