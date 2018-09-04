Лаллана возвращается в "Ливерпуль" с травмой

Адам Лаллана Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана покидает расположение сборной Англии, получив травму паха.

На прошлой неделе Лаллана получил долгожданное приглашение из сборной Англии, с которой не поехал на Чемпионат Мира в Россию минувшим летом. Адам планировал сыграть в матчах с Испанией и Швейцарией и произвести впечатление на главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта.

Однако надежды Лалланы на перезапуск карьеры в сборной перечеркнула травма паха. Как сообщает The Independent, это повреждение Адам получил на сегодняшней тренировке англичан.

30-летний полузащитник уже покинул расположение национальной команды и вернулся на лечение в свой клуб. Саутгейт не планирует вызывать на место Лалланы дополнительного игрока.




Метки Лаллана, Ливерпуль, сборная Англии, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 04.09.2018 17:25

Количество просмотров Просмотров: 1093

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 04.09.2018 19:31 # liverpool1892est
    Этот хрустальный пидор бывает когда нибудь здоров?

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  2. manutd-20champ 04.09.2018 18:52 # manutd-20champ
    никогда он никем не был, и не будет. впечатление произвёл.

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  3. gerrard08 04.09.2018 18:43 # gerrard08
    Один из любимейших игроков в составе в бесполезную педовку превращается

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  4. tigerpool 04.09.2018 18:13 # tigerpool
    Конченный ублюдок, ну нахуя не зашершает он карьеру в сборной. Он что думает, что сыграет в свои 32 на ЧЕ или в 34 на ЧМ. Безмозглый тварь теперь будет лечиться пол года, а оставшейся половину будет восстанавливаться

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  5. firmino9 04.09.2018 18:02 # firmino9
    заебал продать его

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  6. ssa 04.09.2018 18:00 # ssa
    сука, зае6ал этот Саутгейт, что он там с игроками делает!

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  7. hammersmith 04.09.2018 17:54 # hammersmith
    продать пидора за 20К в Кайрат

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  8. kos9k 04.09.2018 17:49 # kos9k
    е6учий ты горностай 6лять
    теперь понятно, почему все массово начали завершать международную карьеру

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  9. toha-bludsikir 04.09.2018 17:49 # toha-bludsikir
    клоповский футбол сделал этого некогда околотопа - инвалидом.

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  10. arkan 04.09.2018 17:47 # arkan
    какой то ноунейм

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  11. blackdreamer 04.09.2018 17:30 # blackdreamer
    ебучее стекло

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