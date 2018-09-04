Лаллана возвращается в "Ливерпуль" с травмой

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана покидает расположение сборной Англии, получив травму паха.

На прошлой неделе Лаллана получил долгожданное приглашение из сборной Англии, с которой не поехал на Чемпионат Мира в Россию минувшим летом. Адам планировал сыграть в матчах с Испанией и Швейцарией и произвести впечатление на главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта.



Однако надежды Лалланы на перезапуск карьеры в сборной перечеркнула травма паха. Как сообщает The Independent, это повреждение Адам получил на сегодняшней тренировке англичан.



30-летний полузащитник уже покинул расположение национальной команды и вернулся на лечение в свой клуб. Саутгейт не планирует вызывать на место Лалланы дополнительного игрока.