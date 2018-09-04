Косьелни мог бы покинуть "Арсенал", если бы не получил травму ахилла

Агент капитана "Арсенала" Лорана Косьелни поведал, что его клиент задумывался об уходе с "Эмирейтс" до того, как в концовке прошлого сезона получил травму ахилла.

Напомним, "канониры" лишились своего ключевого защитника в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Атлетико" в конце апреля. Вскоре стало известно, что Лоран пропустит Чемпионат Мира в России и несколько месяцев нового сезона.



Однако если бы не эта травма, 32-летний француз вполне мог бы покинуть "Арсенал", вслед за Арсеном Венгером. Косьелни получил повреждение в тот момент, когда уже подыскивал себе другой клуб.



"В то время Лоран играл, возможно, свои последние матчи за "Арсенал". Лоран начал задумываться о возможном уходе из "Арсенала", одновременно с Арсеном. Казалось, это правильный момент, ведь вскоре должен был прийти новый тренер. Я уже находился в предвкушении, а два-три поступивших предложения заставили нас серьезно заняться их изучением".



"Мы были открыты к ряду вариантов. Среди них был Китай, а также возвращение во Францию. Лоран не мог представить себя в другом английском клубе, помимо "Арсенала". Он помышлял о возвращении в Лигу 1 с момента контакта с "Марселем" в прошлом сезоне. Это было вполне реалистично", — цитирует агента Стефана Курбиса ESPN.



Добавим, что две недели назад Косьелни вернулся на тренировочную базу "Арсенала" для завершающей стадии своего реабилитационного курса. Меж тем контракт Лорана истекает уже в конце сезона.